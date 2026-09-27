Les ambitions de l'Antwerp déjà en péril : "Ça ressemble de plus en plus à une loterie"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Les ambitions de l'Antwerp déjà en péril : "Ça ressemble de plus en plus à une loterie"
Photo: © photonews
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Symbole de l'incertitude anversoise : Thibo Somers, capitaine lors des six premières journées, est resté sur le banc durant l'intégralité de la rencontre face à l'Antwerp. L'ancien joueur du Cercle de Bruges espérait que son entraîneur Marvin Compper puisse trouver la formule adéquate pendant la trêve internationale. Ce sera ça ou, déjà, un adieu à la Coupe d'Europe pour les Anversois.

Thibo Somers avait réussi à s’imposer comme titulaire lors des six premières journées avec l'Antwerp. Il n’avait manqué qu’un quart d’heure lors de la 4e journée contre Saint-Trond et avait systématiquement porté le brassard de capitaine du Great Old, à différents postes sur le terrain.

Quelle surprise, dès lors, de le voir soudainement sur le banc lors de la 7e journée contre l'Union, où il est finalement resté toute la rencontre. Après la partie, l'ancien Anversois Patrick Goots estimait d’ailleurs que, concernant la composition d'équipe à l’Antwerp, cela commençait de plus en plus à ressembler à une loterie. L’entraîneur Marvin Compper est toujours à la recherche de la bonne formule.

Après un 0 sur 12, l'Antwerp a du pain sur la planche

La trêve internationale pourrait éventuellement aider, et cela devient peu à peu nécessaire. Avec 7 points sur 21, dont un 0 sur 12 lors des quatre dernières rencontres, le matricule 1 n’a certainement pas commencé le championnat de manière retentissante.

L’écart avec La Gantoise est déjà de douze points, et il est de onze unités avec Charleroi. Si l’Antwerp nourrit des ambitions européennes cette saison, celles-ci semblent déjà devenir de plus en plus difficiles à atteindre. Avant le match contre l’Union, Somers avait déjà réclamé davantage de clarté.

Thibo Somers se montre critique envers lui-même

L'ancien joueur du Cercle de Bruges avait déjà délivré deux passes décisives cette saison, partant donc sur de meilleures bases que l'année dernière. "Bien sûr, j’attendais davantage de ma première année à l’Antwerp. De l’équipe, mais aussi de moi-même. J’ai souvent joué, mais seulement inscrit 4 buts et délivré 4 assists en 34 matchs ? Mes statistiques étaient meilleures au Cercle de Bruges", déclarait Somers dans De Zondag avant le match contre l’Union.

"Après l’Union, il y aura une trêve internationale durant laquelle nous pourrons peaufiner le système de l’entraîneur pendant deux semaines. L’objectif sera ensuite de voir un Antwerp plus clair dans son jeu", ajoutait Somers dans De Zondag.

La trêve doit porter conseil à Marvin Compper

Reste à espérer pour les Anversois que la trêve porte conseil. Car en octobre viendront un déplacement à Westerlo et la réception du Sporting Charleroi, deux matchs peu évidents dans lesquels le RAFC devra tout de même engranger pas mal de points pour ne pas déjà se retrouver à plus de douze longueurs de la quatrième place.

Marvin Compper devra donc rapidement trouver la bonne formule et ne pas tarder à se rapprocher. Sans quoi l'Allemand pourrait faire partie des prochains licenciements dans la valse des entraîneurs de Jupiler Pro League.

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