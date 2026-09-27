Panenka ratée, cartes rouges : la fin de match tumultueuse entre l'Olympic et Habay-la-Neuve en Croky Cup

Fin de rencontre mouvementée entre l'Olympic Charleroi et Habay-la-Neuve ce samedi soir au stade des 32es de finale de la Coupe de Belgique, après le tir au but manqué, mais à retirer, d'Axel Benoit, qui a ensuite tenté la panenka et vu le portier gaumais Thiebault Bartholomé détourner. S'en sont suivies deux cartes rouges, mais Habay signe, là, une qualification historique.

Plusieurs rencontres des 32es de finale de la Coupe de Belgique avaient lieu ce samedi soir. Parmi elles, une affiche de D1 FFA entre l'Olympic Charleroi et Habay-la-Neuve.

Un match disputé, dont le score était de 1-1 après 90, mais aussi après 120 minutes. C'est donc la séance de tirs au but qui a départagé les deux équipes.

Alors que le score de la séance était de 2-3 et que l'Olympic donnait son dernier tir au but, Axel Benoit a vu sa tentative repoussée par le gardien de Habay, Thiebault Bartholomé.

La fin de match tumultueuse entre l'Olympic Charleroi et Habay-la-Neuve

Cependant, l'arbitre assistant a estimé que le portier gaumais était trop avancé, et a donc indiqué que le penalty était à retirer. Sur son deuxième essai, Axel Benoit a tenté une panenka, repoussée par Bartholomé.

Une fin de match qui a provoqué des remous et qui a vu les deux gardiens, Maxime Vandermeulen pour l'Olympic et Thiebault Bartholomé pour Habay-la-Neuve, se faire exclure après le coup de sifflet final. Presque un détail pour Habay, qui signe une qualification historique et qui rêve d'affronter l'un des grands du pays.



