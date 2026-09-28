🎥 Kos Karétsas régale d'un superbe petit pont face à l'Allemagne

Si la Bundesliga aime se régaler des gestes techniques de Kos Karetsas depuis qu'il a rejoint le Borussia Dortmund cet été, les fans de l'équipe d'Allemagne se seraient bien privés des inspirations de l'ancien joueur de Genk.

La Grèce s'est offert le scalp de l'Allemagne de Jürgen Klopp, ce dimanche soir à Augsbourg. Un fiasco pour la nation quatre fois championne du monde, surtout que les Grecs ont marqué sur leur seul envoi cadré du match.

Les Hellènes alignaient d'ailleurs dans leur onze de base deux joueurs habitués à régaler les gradins des stades de Jupiler Pro League la saison passée. Meilleur joueur du championnat, Christos Tzolis a quitté le Club de Bruges cet été pour rejoindre Arsenal, finaliste de la dernière Ligue des Champions, où il commence déjà à faire oublier le départ de notre compatriote Leandro Trossard pour Besiktas. Il a joué 81 minutes du match sur son côté gauche avant d'être remplacé.

Déjà un assist avec Dortmund

Sur l'autre aile, c'est un joueur qui aurait pu porter les couleurs belges qui était aligné : Kos Karetsas. Le grand talent de Genk est parti cet été direction le Borussia Dortmund contre un chèque de 30 millions d'euros et a déjà délivré un assist sur ses trois apparitions sous les couleurs jaune et noire du vice-champion d'Allemagne.

Du nouveau pour Kos Karetsas après sa sortie sur civière : Dortmund fait le point

Ce dimanche soir, celui qui compte déjà 12 matchs et 3 buts pour la sélection grecque à seulement 18 ans, n'a ni marqué ni donné de passe décisive. Il a en revanche encore montré l'étendu de sa technique avec ce magnifique petit pont passé à Jonathan Burkardt. Que des numéros 10 dans la team de Kos, sauf Burkardt manifestement.



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