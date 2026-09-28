Matthieu Epolo contre son frère en Coupe ? Deux parcours bien différents qui pourraient se recroiser

Martin Epolo a créé la sensation en contribuant directement à l'élimination de Courtrai en Coupe de Belgique. L'attaquant du KSK Heist pourrait désormais s'offrir un duel contre son frère Matthieu en cas de match contre le Standard.

Cette après-midi, la Pro League tirera au sort les affiches des seizièmes de finale de la Coupe, stade de la compétition où les équipes de D1A entrent en lice. Et pourtant, ces dernières ne seront pas 16 au rendez-vous. En effet, Courtrai et Lommel étaient tout de même déjà sur le pont lors du sixième tour ce week-end.

Si Lommel a assuré le coup en s’imposant 0-2 sur le terrain de Diksmuide Ostende, Courtrai a été éliminé aux prolongations à Heist. Les Kerels pensaient pourtant avoir fait le plus dur en menant 1-2 à l'approche du temps additionnel.

Martin Epolo, nouveau héros de Heist

Mais les locaux ont arraché les prolongations en égalisant sur le fil, avant de l'emporter aux tirs au but une demi-heure plus tard. Sur le marquoir, photographié comme il se doit par les supporters locaux au coup de sifflet final, un nom interpelle : Epolo, l'auteur de ce fameux but du 2-2 sur un coup franc dévié.

Attaquant de 25 ans, Martin Epolo est bien le frère de Matthieu, le gardien du Standard. Né à Bruxelles, Martin Epolo n'a pas fréquenté le centre de formation d'Anderlecht comme son frangin : il passe le plus clair de sa formation du côté du RWDM.

Toujours plus proche du foot pro

L'attaquant a ensuite écumé les clubs amateurs du nord du pays, portant tour à tour les couleurs de Grimbergen, Eppegem, Melsbroek, Kampenhout, Erpe-Mere, Blanckenberge et Voorde-Appeltere, où il a explosé la saison dernière avec 18 buts en 29 matchs de championnat, dont quatre buts en trois matchs lors du tour final de montée en D2 VV.





Très courtisé, Epolo a finalement choisi Heist, avec qui il découvre la D1 VV, plus haute division du football amateur. Après s'être offert le scalp de Courtrai, le Bruxellois va désormais se frotter à une autre équipe de D1A. Le Standard ? Ce serait là un beau clin d'oeil à Matthieu, mais aussi à Malcolm Epolo, gardien des U18 rouches.