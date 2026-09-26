Habay, Virton et Mons qualifiés, un club de D1A déjà sorti ! Tous les résumés de la Coupe

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Ce soir marque le début du sixième tour de la Coupe de Belgique, avec l'entrée en lice de deux clubs de D1A. Avant ça, Mons et les Francs Borains étaient sur le pont dès 18h.