Habay, Virton et Mons qualifiés, un club de D1A déjà sorti ! Tous les résumés de la Coupe
Ce soir marque le début du sixième tour de la Coupe de Belgique, avec l'entrée en lice de deux clubs de D1A. Avant ça, Mons et les Francs Borains étaient sur le pont dès 18h.
Habay élimine l'Olympic
Duel 100% D1 FFA en Coupe avec ce déplacement d'Habay à l'Olympic. Sans entraîneur principal (Frédéric Stilmant ne débute que lundi) et sans directeur sportif (Dante Brogno vient de démissionner), les Carolos ont ouvert le score grâce à Sam Sylla en milieu de première mi-temps. Habay a réagi, égalisant peu avant l'heure de jeu grâce à Yanis Azouazi. Direction les prolongations. Malgré l'exclusion de Noah Stassin en fin de match, les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but. La séance a alors souri à Habay, victorieux sur le score de 2-4 à la Neuville.
Courtrai sorti d'entrée !
Avant l'entrée en lice des autres clubs de l'élite, Courtrai et Lommel était déjà sur le pont en Coupe. Si les derniers cités l'ont emporté 0-2 à Ostende, Courtrai a mordu la poussière à Heist. Thierry Ambrose et Suf Podgoreanu avaient pourtant permis au KVK de mener 1-2, mais les locaux ont arraché les prolongations dans le temps additionnel et ont ensuite gagné 5-4 aux tirs au but ! Une fameuse déconvenue pour les hommes de Christophe Lepont. Moins de surprise chez les clubs de D1B : Dender s'est imposé 0-6 à Hoogstraten, Hasselt 1-3 à Mandel United, le Patro Eisen 1-2 à Roulers et Lokeren 5-0 contre Houtvenne.
Virton en plante trois à Oostkamp
De son côté, Virton était en déplacement à Oostkamp, pensionnaire de D2 Amateurs. L'Excel n'a pas tardé à se rassurer, ouvrant le score via Tyron Tormin en milieu de première mi-temps. Avec ce score de 0-1 au repos, tout restait ouvert dans le deuxième acte. Mais les Gaumais ont fait le break dix minutes après la reprise grâce à leur milieu offensif Paul Wade. Tormin s'est ensuite offert un doublé pour définitivement écarter tout suspense en fin de match. 0-3, score final : Virton sera de la partie au prochain tour et défiera une équipe de D1A !
Ce soir marque le début du sixième tour de la Coupe de Belgique, avec l'entrée en lice de deux clubs de D1A. Avant ça, Mons et les Francs Borains étaient sur le pont dès 18h.
Déplacement au nord du pays pour les deux clubs hennuyers : là où Mons se rendait à Londerzeel, les Francs Borains ont mis le cap sur Diegem, pour deux affrontements face à des clubs de D2 Amateurs prêts à faire un gros coup à domicile en surfant sur la magie de la coupe.
Comme prévu, les écarts de division ne se sont que peu fait ressentir sur le terrain : toujours 0-0 de part et d'autre après une demi-heure. Ce sont les Dragons qui ont fini par frapper en premier.
Un but qui libère tout le monde
A la 35e, Arthur Inaka était au bon endroit pour mettre Mons aux commandes, son tout premier but pour l'Albert. 0-1 au repos, et même 0-2 dès la reprise, avec le but du break signé Mayron De Almeida à la 48e. Jordan Dauchy a ensuite inscrit le 0-3 à l'heure de jeu. Zakaria Nadrani a ensuite encore un peu plus corsé l'addition. 0-4, score final : Mons sera bien au rendez-vous du prochain tour et peut rêver d'une affiche face à un club de D1A.
De l'autre côté, le marquoir indiquait toujours 0-0. Score nul et vierge après 90 minutes, les Francs Borains ont donc été aux prolongations. On semblait même devoir se diriger vers les tirs au but. Mais en toute fin de séance, Severin Nioule (prêté par Charleroi) a fait mouche pour qualifier les hommes d'Yves Vanderhaeghe au bout du suspense !
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