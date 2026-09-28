Un ex-Diable Rouge admiratif de Bruges et l'Union en Europe : "Ils n'aiment pas affronter les clubs belges"

L'ancien Diable connaît parfaitement les deux formations et s'attend à un affrontement particulièrement équilibré entre le PSV et le Club Bruges, lors du duel de Ligue des champions qui se profile.

Le match de Ligue des champions entre le PSV et le Club Bruges sera très spécial pour Luc Nilis. En effet, l'ancien buteur d'Anderlecht et des Diables Rouges a également évolué au sein du club d'Eindhoven, où il avait même côtoyé un certain Ronaldo Luís Nazário de Lima, dit R9, à ses débuts.

Bruges impressionne en Belgique et en Europe

"Pour moi, les chances sont de 50/50. C'est une bonne chose pour le PSV qu'ils recoivent Bruges à domicile, car le Club au Jan Breydelstadion c'est quelque chose... Si vous voyez quelles équipes ils ont déjà éliminées là-bas, cela aurait été difficile pour le PSV", confie Luc Nilis dans le podcast néerlandais Rood-Wit.

Son passé de joueur du PSV nous indique déjà vers quelle équipe il penchera. Cela n'empêche pas Nilis de s'enthousiasmer particulièrement pour ce qui se passe au sommet du football belge : "Bien sûr, je soutiendrai le PSV, mais j'ai aussi beaucoup de respect pour le Club Bruges, car je les trouve vraiment exceptionnels en Belgique, avec l'Union."

Bruges fera moins mal au PSV que l'Union avait fait selon Nilis

Ce respect se traduit également par ses attentes pour le match, car il voit en Bruges un type d'adversaire avec lequel le PSV a généralement du mal, selon lui : "Je pense que le PSV n'aime pas jouer contre les clubs belges. Le Top de la Belgique, ce sont tout simplement des équipes très bien organisées et offensivement de très bonne qualité. Donc ce sont des matchs très difficiles pour le PSV."

Pourtant, l'ancien attaquant ne s'attend pas à ce que Bruges soit la mission belge la plus difficile à laquelle le PSV ait déjà été confronté : "D'un autre côté, je pense que l'Union à domicile était un match bien plus difficile que ce que Bruges sera."





Le PSV et le Club Bruges s'affrontent le 4 novembre lors de la phase de groupes de la Ligue des champions.