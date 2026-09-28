Un supporter de Wellen arrêté après une bagarre à Rocourt : "La police a un peu exagéré"

Une bagarre a eu lieu dans la tribune visiteur du stade de Rocourt, ce dimanche, à l'occasion du 32e de finale de la Croky Cup entre le RFC Liège et le KVK Wellen. Des échauffourées qui ont nécessité l'intervention de la police, jugée "un peu exagérée" par le président de Wellen, qui argumente que plusieurs jeunes joueurs assis dans les tribunes ont reçu du gaz lacrymogène dans les yeux.

Ce dimanche, le RFC Liège est assez facilement venu à bout du KVK Wellen, pensionnaire de deuxième division néerlandophone, et s'est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Supposément une belle journée tout de même pour le club limbourgeois, avec un déplacement prenant presque la forme d'un petit derby, une quarantaine de kilomètres seulement séparant les deux stades.

Ce n'est cependant pas ce qu'ont vécu quatre supporters de Wellen, qui, après une altercation, en sont venus aux mains dans la tribune visiteurs. De quoi forcer l'intervention de la police, qui a alors fait usage de gaz lacrymogène pour tenter de rétablir le calme.

Bagarre dans les tribunes de Wellen et gaz lacrymogènes de la police

"D'après ce que nous avons pu constater, ils ont quelque peu exagéré, ce qui a provoqué une escalade de la situation. Plusieurs dizaines de jeunes joueurs étaient assis dans les tribunes où les affrontements ont eu lieu et ont reçu du gaz lacrymogène dans les yeux", a déclaré le président du KVK Wellen, Dirk Ramaekers, au micro de la VRT.

Un événement qui n'a pas laissé certains policiers indemnes. "Plusieurs agents ont été blessés lors de l'échauffourée entre supporters de Wellen. L'un de nos collègues a été blessé et est en arrêt de travail pour trois jours", a indiqué la police de Liège via son porte-parole, Jadranka Lozina, qui a souligné que certains supporters du RFC Liège étaient intervenus pour calmer la situation.





Sur les lieux, l'un des supporters concernés a été arrêté, tandis que les images de vidéosurveillance ont permis à la police d'identifier un autre supporter. Le KVK Wellen, lui, se détache des événements et plaide pour que "rien de tout ça ne se reproduise à l'avenir."