Une semaine de congé avant une reprise intense à Anderlecht : "Mes enfants étaient surpris de me voir"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Une semaine de congé avant une reprise intense à Anderlecht : "Mes enfants étaient surpris de me voir"
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4388

Comme ses coéquipiers du Sporting d'Anderlecht, Colin Coosemans a eu droit à une bonne semaine de congé au début de la trêve internationale avant de se remettre au charbon. Le portier a pu en profiter pour passer un peu de temps avec ses enfants et se souvenir du dernier parcours du RSCA en Coupe de Belgique après le tirage au sort qui a placé... les Mauves du Beerschot sur la route des Mauves de Bruxelles.

Les joueurs d’Anderlecht ont obtenu huit jours de congé en début de trêve internationale, ce qui reste exceptionnel au cours d’une saison. "Je suis resté à la maison, notamment pour permettre aux enfants de garder leur rythme. Ils étaient surpris de voir papa à la grille de l’école le matin et l’après-midi", sourit Colin Coosemans dans un entretien accordé à VTM NIEUWS à l'occasion du Fan Day au Lotto Park.

En septembre, le portier du Sporting d'Anderlecht et son épouse Chiara Eggermont ont accueilli leur troisième enfant. Le gardien de 34 ans assure toutefois que le travail a désormais repris sérieusement à Neerpede, avec des entraînements qui seraient aussi intenses qu’au début de la préparation.

Coosemans repense aux duels de la saison dernière en Coupe

Entre-temps, le tirage au sort de la Coupe de Belgique a eu lieu : Anderlecht se déplacera au Beerschot le dimanche 18 octobre à 18h00. Coosemans estime qu’il s’agit d’une belle affiche et s’attend à ce que le RSCA affronte une nouvelle fois des adversaires difficiles dans cette compétition. Il revient sur les duels de Coupe de la saison dernière contre Gand, Genk et l’Antwerp.

"J’espère que ce nouveau parcours en Coupe nous offrira à nouveau un déplacement au Heysel", confie Coosemans, qui souhaite retrouver la finale avec Anderlecht. Il rêve surtout d'enfin remporter cette Coupe de Belgique, lui qui s'est à chaque fois incliné en finale. "Je pense qu’au cours des dernières saisons, nous avons été quatre fois à 90 minutes d’un trophée. Tout se joue dans les derniers détails."

Mettre fin à la disette en tête des priorités mauves et blanches


"Avec les enfants, je me suis déjà entraîné aux penalties, mais je m’attends encore à devoir en tirer d’autres à l’avenir", plaisante Coosemans. Anderlecht traverse une longue période sans trophée. Les supporters n’attendent probablement rien avec plus d’impatience que la fin de cette disette, et encore plus depuis la défaite en finale la saison dernière contre l'Union.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Colin Coosemans

Plus de news

Doublé pour l'un, triplé pour l'autre : l'Union et le Club de Bruges en évidence à l'international ce mercredi

Doublé pour l'un, triplé pour l'autre : l'Union et le Club de Bruges en évidence à l'international ce mercredi

23:00
Binational et courtisé, ce talent belge est à l'aube de mois décisifs

Binational et courtisé, ce talent belge est à l'aube de mois décisifs

21:30
Pas de vainqueur dans le choc au sommet de D1 FFA, l'Olympic Charleroi s'impose dans un match fou

Pas de vainqueur dans le choc au sommet de D1 FFA, l'Olympic Charleroi s'impose dans un match fou

22:00
Proche de Pierre Sage, première opportunité chez les pros : qui est Karim Mokeddem, T1 des U23 d'Anderlecht ? Analyse

Proche de Pierre Sage, première opportunité chez les pros : qui est Karim Mokeddem, T1 des U23 d'Anderlecht ?

19:30
Première apparition avec les A pour le capitaine des U23 de Saint-Trond, déjà suivi à l'étranger

Première apparition avec les A pour le capitaine des U23 de Saint-Trond, déjà suivi à l'étranger

20:40
"Il y a du bon dans Van Bommel" : Obelgix positif avant de revenir... là où il est né, au Stade de France Interview

"Il y a du bon dans Van Bommel" : Obelgix positif avant de revenir... là où il est né, au Stade de France

21:00
2
Drama autour de Cristiano Ronaldo, qui quitte la sélection du Portugal !

Drama autour de Cristiano Ronaldo, qui quitte la sélection du Portugal !

20:20
Mandela Keita très clair sur son ancien équipier Arthur Vermeeeren : "Les gens oublient un peu ça"

Mandela Keita très clair sur son ancien équipier Arthur Vermeeeren : "Les gens oublient un peu ça"

20:00
Le club d’un Diable Rouge annonce la nomination d’un nouvel entraîneur en pleine trêve internationale

Le club d’un Diable Rouge annonce la nomination d’un nouvel entraîneur en pleine trêve internationale

19:00
Le Standard prolonge le contrat d'un international espoirs

Le Standard prolonge le contrat d'un international espoirs

18:30
Il n’a pas forcément laissé de bons souvenirs aux Diables : voici l’arbitre de Belgique-Turquie

Il n’a pas forcément laissé de bons souvenirs aux Diables : voici l’arbitre de Belgique-Turquie

18:00
Grande première pour Tawfik Bentayeb, Lukáš Ambros au duel avec une star du Real

Grande première pour Tawfik Bentayeb, Lukáš Ambros au duel avec une star du Real

13:00
Le propriétaire d’un club de football abattu d’une balle dans la tête

Le propriétaire d’un club de football abattu d’une balle dans la tête

17:20
"Ils n’ont plus le crédit d’avant" : un ancien Diable Rouge analyse la situation de De Bruyne et Lukaku

"Ils n’ont plus le crédit d’avant" : un ancien Diable Rouge analyse la situation de De Bruyne et Lukaku

16:40
1
"Il dira toujours la vérité" : de retour chez les Diables Rouges, Mandela Keita retrouve Mark van Bommel Interview

"Il dira toujours la vérité" : de retour chez les Diables Rouges, Mandela Keita retrouve Mark van Bommel

16:04
Après l’Union, un autre club européen prend une décision forte face à l’Hapoël Beer-Sheva

Après l’Union, un autre club européen prend une décision forte face à l’Hapoël Beer-Sheva

15:40
6
"Je suis là, plus que jamais" : Pep Guardiola apporte son soutien à Manchester City

"Je suis là, plus que jamais" : Pep Guardiola apporte son soutien à Manchester City

15:11
Voici le calendrier des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique

Voici le calendrier des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique

15:03
"Il doit faire mieux" : l’avenir de Radja Nainggolan au Patro Eisden incertain

"Il doit faire mieux" : l’avenir de Radja Nainggolan au Patro Eisden incertain

15:00
Les Diables et la galère du 9 : erreur de sélection ou conséquence des méformes individuelles ? Analyse

Les Diables et la galère du 9 : erreur de sélection ou conséquence des méformes individuelles ?

14:30
1
Six Diables ont fait leurs débuts en D1B, mais pas un seul Mauve : où restent les RSCA Futures ?

Six Diables ont fait leurs débuts en D1B, mais pas un seul Mauve : où restent les RSCA Futures ?

12:00
Soulagement pour Vitor Bruno : un absent de longue date de retour à l'entraînement d'Anderlecht

Soulagement pour Vitor Bruno : un absent de longue date de retour à l'entraînement d'Anderlecht

09:30
Après les sifflets au Stade Roi Baudouin, une association française appelle au respect des hymnes

Après les sifflets au Stade Roi Baudouin, une association française appelle au respect des hymnes

14:00
1
"Il doit y avoir du respect par rapport à l’hymne adverse" : Obelgix regrette les sifflets contre la France Interview

"Il doit y avoir du respect par rapport à l’hymne adverse" : Obelgix regrette les sifflets contre la France

13:30
Nouveau patron de la défense des Diables, Nathan Ngoy ne se cache pas : "Sclessin ? C'est chez moi, j'ai hâte" Interview

Nouveau patron de la défense des Diables, Nathan Ngoy ne se cache pas : "Sclessin ? C'est chez moi, j'ai hâte"

11:40
1
"Le pire incident de l'histoire du football" : un poids lourd européen sort du bois dans l'affaire Balogun

"Le pire incident de l'histoire du football" : un poids lourd européen sort du bois dans l'affaire Balogun

11:20
🎥 Le staff a dû bondir : un joueur de l'Union victime d'un tacle crapuleux en sélection

🎥 Le staff a dû bondir : un joueur de l'Union victime d'un tacle crapuleux en sélection

11:00
Les Diablotins à l'Euro ? Une finale pour la première place : "Ils ne vont pas se découvrir d'emblée mais..."

Les Diablotins à l'Euro ? Une finale pour la première place : "Ils ne vont pas se découvrir d'emblée mais..."

10:30
Sébastien Pocognoli plombé par un ancien de Pro League : "Un carton rouge pour nous tous"

Sébastien Pocognoli plombé par un ancien de Pro League : "Un carton rouge pour nous tous"

10:00
2
Officiel : encore à l'Union la saison dernière, il signe en D1 Amateur

Officiel : encore à l'Union la saison dernière, il signe en D1 Amateur

09:00
Nicolas Raskin toujours dans le viseur d'un club où évolue déjà un Diable Rouge

Nicolas Raskin toujours dans le viseur d'un club où évolue déjà un Diable Rouge

08:30
Thibaut Courtois nommé pour remporter une récompense individuelle au Real Madrid

Thibaut Courtois nommé pour remporter une récompense individuelle au Real Madrid

08:00
Officiel : l'un des meilleurs joueurs de la dernière saison de Pro League retrouve enfin un club

Officiel : l'un des meilleurs joueurs de la dernière saison de Pro League retrouve enfin un club

07:30
OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouvel entraîneur pour les RSCA Futures après le licenciement de Jelle Coen

OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouvel entraîneur pour les RSCA Futures après le licenciement de Jelle Coen

29/09
L'Écosse de Pocognoli humiliée à domicile, l'Espagne domine la Croatie : les résumés de Ligue des Nations

L'Écosse de Pocognoli humiliée à domicile, l'Espagne domine la Croatie : les résumés de Ligue des Nations

07:00
Pourquoi Anderlecht pourrait avoir du mal à conserver Ali Maamar Analyse

Pourquoi Anderlecht pourrait avoir du mal à conserver Ali Maamar

29/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 SK Beveren SK Beveren

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Il y a du bon dans Van Bommel" : Obelgix positif avant de revenir... là où il est né, au Stade de France Union 60 Union 60 a propos de Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva El Malvario El Malvario a propos de Les Diables et la galère du 9 : erreur de sélection ou conséquence des méformes individuelles ? El Malvario El Malvario a propos de Sébastien Pocognoli plombé par un ancien de Pro League : "Un carton rouge pour nous tous" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Ils n’ont plus le crédit d’avant" : un ancien Diable Rouge analyse la situation de De Bruyne et Lukaku Union 60 Union 60 a propos de Après les sifflets au Stade Roi Baudouin, une association française appelle au respect des hymnes El Malvario El Malvario a propos de Nouveau patron de la défense des Diables, Nathan Ngoy ne se cache pas : "Sclessin ? C'est chez moi, j'ai hâte" Eric Stevens Eric Stevens a propos de Vincent Mannaert n'est plus le directeur sportif de l'URBSFA, il occupera désormais un nouveau poste important Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 La France aurait-elle dû obtenir un penalty ? "Nathan Ngoy joue avec les limites" Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Nous méritions le match nul" : Brandon Mechele frustré du résultat, mais retient du positif Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved