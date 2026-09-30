Une semaine de congé avant une reprise intense à Anderlecht : "Mes enfants étaient surpris de me voir"

Comme ses coéquipiers du Sporting d'Anderlecht, Colin Coosemans a eu droit à une bonne semaine de congé au début de la trêve internationale avant de se remettre au charbon. Le portier a pu en profiter pour passer un peu de temps avec ses enfants et se souvenir du dernier parcours du RSCA en Coupe de Belgique après le tirage au sort qui a placé... les Mauves du Beerschot sur la route des Mauves de Bruxelles.

Les joueurs d’Anderlecht ont obtenu huit jours de congé en début de trêve internationale, ce qui reste exceptionnel au cours d’une saison. "Je suis resté à la maison, notamment pour permettre aux enfants de garder leur rythme. Ils étaient surpris de voir papa à la grille de l’école le matin et l’après-midi", sourit Colin Coosemans dans un entretien accordé à VTM NIEUWS à l'occasion du Fan Day au Lotto Park.

En septembre, le portier du Sporting d'Anderlecht et son épouse Chiara Eggermont ont accueilli leur troisième enfant. Le gardien de 34 ans assure toutefois que le travail a désormais repris sérieusement à Neerpede, avec des entraînements qui seraient aussi intenses qu’au début de la préparation.

Coosemans repense aux duels de la saison dernière en Coupe

Entre-temps, le tirage au sort de la Coupe de Belgique a eu lieu : Anderlecht se déplacera au Beerschot le dimanche 18 octobre à 18h00. Coosemans estime qu’il s’agit d’une belle affiche et s’attend à ce que le RSCA affronte une nouvelle fois des adversaires difficiles dans cette compétition. Il revient sur les duels de Coupe de la saison dernière contre Gand, Genk et l’Antwerp.

"J’espère que ce nouveau parcours en Coupe nous offrira à nouveau un déplacement au Heysel", confie Coosemans, qui souhaite retrouver la finale avec Anderlecht. Il rêve surtout d'enfin remporter cette Coupe de Belgique, lui qui s'est à chaque fois incliné en finale. "Je pense qu’au cours des dernières saisons, nous avons été quatre fois à 90 minutes d’un trophée. Tout se joue dans les derniers détails."

Mettre fin à la disette en tête des priorités mauves et blanches



"Avec les enfants, je me suis déjà entraîné aux penalties, mais je m’attends encore à devoir en tirer d’autres à l’avenir", plaisante Coosemans. Anderlecht traverse une longue période sans trophée. Les supporters n’attendent probablement rien avec plus d’impatience que la fin de cette disette, et encore plus depuis la défaite en finale la saison dernière contre l'Union.