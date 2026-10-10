"Fou", "Insuffisant", "Inespéré" : Colin Coosemans est passé par toutes les émotions

Chafik Ouassal, journaliste football
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"Fou", "Insuffisant", "Inespéré" : Colin Coosemans est passé par toutes les émotions
Photo: © photonews
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Le Sporting a obtenu une victoire particulièrement laborieuse en Venise du Nord, sur le terrain du Cercle Bruges. Les Mauve et Blanc semblaient pendant longtemps sur le chemin de la défaite, mais ils ont retourné le match dans les dernières minutes.

Le gardien de but Anderlechtois Colin Coosemans n'en croyait pas ses yeux au coup de sifflet final. Les trois points semblaient hors de portée pour Anderlecht pendant longtemps. Le Cercle Bruges avait le match sous contrôle et a pris l'avantage de manière méritée, tandis que les Bruxellois peinaient à se montrer dangereux.

Anderlecht mené et malmené mais qui gagne au final

Abdoulie Manneh ouvrait le score rapidement pour les Groen & Zwart après 11 minutes de jeu seulement. Pourtant, tout a changé dans les toutes dernières minutes quand Tawfik Bentayeb a planté l'égalisation à la 85e minute, puis Adriano Bertaccini a même marqué le 1-2 à la 93e minute. Une conclusion inattendue qui a également surpris Coosemans.

"C'est fou. C'est inattendu et inespéré que ce deuxième but tombe encore pour nous, car la qualité surtout avec le ballon était insuffisante", a déclaré le gardien d'Anderlecht au micro de DAZN après la partie.

A la question de savoir si la victoire d'Anderlecht n'était pas méritée, la réponse du portier Mauve a été claire : "C'est pour cela qu'il y a des analystes, pour discuter de cela. Moi je me suis contenté de suivre le match depuis mon but."

Place à l'Europe puis à la Coupe de Belgique

Bien qu'Anderlecht soit finalement rentré chez lui avec les trois points, le gardien ne voulait pas oublier la moins bonne performance : "Ce n'était tout simplement pas assez bon aujourd'hui, mais n'oublions pas que nous avons développé du beau jeu ces dernières semaines."

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Grâce à ces trois points, Anderlecht recolle avec la tête du classement, à deux points du Sporting Charleroi et à trois points de l'Union qui jouent demain. Coosemans et ses coéquipiers se rendront en Croatie jeudi pour y défier le Dinamo Zagreb en Europa League avant de défier le Beerschot en Coupe.

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