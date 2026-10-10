Vítor Bruno pas inquiet par le niveau affiché ? "Gagner chaque match comme ça ? Je signe tout de suite"

Johan Walckiers
Chafik Ouassal et Johan Walckiers depuis Brugge
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Vítor Bruno pas inquiet par le niveau affiché ? "Gagner chaque match comme ça ? Je signe tout de suite"
Photo: © photonews
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La manière dont les Mauves ont décroché les trois points était loin d’être convaincante. Jusqu’à la 87e minute, l’équipe n’a pratiquement pas créé de danger avant que Bentayeb et Bertaccini ne provoquent un spectaculaire retournement de situation. Après la rencontre, Vítor Bruno a surtout insisté sur la combativité de ses joueurs.

“Ce qui me donne de la satisfaction, c’est qu’ils continuent à se battre. Une équipe ordinaire aurait abandonné, mais ces garçons ont montré du caractère”, a déclaré Bruno après le match. Les remplaçants ont également eu droit à ses éloges : “Les joueurs qui sont montés au jeu m’ont envoyé le signal parfait. C’est ce que je voulais voir. Leur attitude a été très bonne.”

Bruno évoque une préparation difficile durant la trêve internationale

L’entraîneur portugais a souligné qu’Anderlecht n’avait pas abordé le match dans des conditions idéales. Durant la trêve internationale, il a dû se passer de plusieurs internationaux, ce qui a compliqué la préparation et les automatismes collectifs. Certains joueurs ne sont revenus que tardivement, tandis que Koutsoupias a également dû interrompre un entraînement plus tôt cette semaine.

“Il ne faut pas oublier le contexte. Beaucoup d’internationaux ne sont revenus que tardivement et beaucoup de joueurs avaient peu joué avec nous”, a expliqué Bruno. Il n’avait donc pas l’intention de juger le match uniquement sur la base du football proposé.

Selon l’entraîneur, il était par ailleurs difficile de soutenir l’intensité du Cercle pendant toute une rencontre : “Je pense que mon équipe est très forte mentalement. Il est impossible d’égaler l’intensité affichée par le Cercle pendant nonante minutes. Nous savions qu’ils finiraient par baisser de rythme à un certain moment. Nous devions attendre cela, et ce moment est finalement arrivé.”

Bruno a insisté sur le fait que son équipe était restée fidèle à son style de jeu, même lorsqu’elle traversait une période difficile. “Nous sentions que nous n’avions pas totalement le contrôle du match, mais nous sommes restés fidèles au football que nous voulons pratiquer. Nous avons eu trois occasions franches et nous en avons marqué deux.”

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Bertaccini et Stroeykens donnent matière à réfléchir à leur entraîneur

Ce retour tardif a également été important pour des joueurs qui avaient peu de temps de jeu ces dernières semaines. Stroeykens et Bertaccini se sont battus pour leur place, tandis que Bertaccini n’avait même plus été repris dans la sélection lors des cinq derniers matchs. Bruno affirme avoir eu confiance dans la réponse qu’ils donneraient dès que leur chance se présenterait.

“Mario a continué à se battre pour sa place. Je savais que, lorsqu’il monterait au jeu, il donnerait cette réponse. Kaïs Barry, c’était pareil. Regardez comment il s’est mesuré à ces deux tours de contrôle lors de ses premières minutes à ce niveau. Et il en va de même pour Bertaccini.”

L’entraîneur a souligné qu’une entrée au jeu ne devait pas forcément être longue pour être décisive : “Je dis parfois que l’homme du match peut être celui qui ne joue que trente secondes. Ils compliquent ma tâche.”

Bruno regarderait-il encore le match avec un bon sentiment le lendemain matin ? Sa réponse en disait long : “Si vous me donnez un papier sur lequel il est écrit que nous jouons et gagnons tous les matchs de cette manière, je signe immédiatement.”

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