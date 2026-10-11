Un cadre du Club de Bruges forfait contre l'Inter ? "Ça semble être une blessure musculaire"

Scott Crabbé depuis La Louvière
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Un cadre du Club de Bruges forfait contre l'Inter ? "Ça semble être une blessure musculaire"
Photo: © photonews
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Le Club de Bruges a bien repris en s'imposant à La Louvière mais a peut-être perdu Carlos Forbs. L'ailier portugais est sorti sur blessure dans le dernier quart d'heure. Ivan Leko ne s'est pas montré très rassurant à son encontre.

Si Ivan Leko avait le sourire au moment de découvrir la salle de presse de la RAAL et d'évoquer la victoire 1-4 de son équipe, son expression a changé au moment d'évoquer la sortie de Carlos Forbs. Ce dernier s'est blessé en deuxième mi-temps, alors que La Louvière poussait et que les contacts se faisaient très durs.

Le Club avait pourtant opté pour la prévoyance en laissant Lee Hangbeom sur le banc après ses longs voyages avec la sélection coréenne, faisant également sortir Kyriani Sabbe avant l'heure de jeu. Mais malgré ses précautions, les Blauw en Zwart pourraient bien déplorer un forfait de taille contre l'Inter.

Le Club de Bruges croise les doigts pour Carlos Forbs

"La situation de Carlos est inquiétante, ça semble être une blessure musculaire", confirme Leko en conférence de presse. "C'est comme ça avec les trêves internationales prolongées, les joueurs doivent s'adapter à un coach puis à un autre, les muscles souffrent. J'aimerais pouvoir compter sur lui en Ligue des Champions ; depuis quelques mois, il est très important, joue à un niveau très élevé, il n'y a qu'un seul profil comme lui dans le noyau. Mais il faudra voir".

En cas d'indisponibilité confirmée, le Club disposerait malgré tout d'autres options. A La Louvière, des cartouches offensives comme Félix Lemaréchal, Mamadou Diakhon ou Tian Nai Koren étaient sur le banc. Mais difficile de donner tort à Leko : la percussion de Forbs ne se remplacerait pas du jour au lendemain.

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