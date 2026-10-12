Champion avec les jeunes de Bruges et Maxim De Cuyper, le voilà suspect dans une affaire de meurtre !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Champion avec les jeunes de Bruges et Maxim De Cuyper, le voilà suspect dans une affaire de meurtre !
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Joas N. (26 ans), originaire de Vilvorde, était un adolescent prometteur. Il a évolué dans les équipes de jeunes du Club de Bruges, avec lequel il a été champion aux côtés notamment de Maxim De Cuyper, et a également porté le maillot de la Belgique U15. Aujourd'hui, son nom apparaît dans un tout autre contexte : il est soupçonné d'avoir recruté des exécutants belges pour un braquage meurtrier visant un baron de la drogue néerlandais.

N. a évolué dans les équipes de jeunes du Club de Bruges et disputé deux rencontres avec les U15 belges, écrivent nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws.

Cette génération comptait également Remco Evenepoel et Adriano Bertaccini, qui ont depuis fait leur chemin dans le monde du sport. Avec les jeunes Brugeois, N. a été sacré champion au sein d'une équipe où figurait notamment De Cuyper, aujourd'hui Diable Rouge.

Il n'a toutefois jamais réussi à percer en équipe première et n'est pas davantage parvenu à s'imposer au Beerschot. En 2021, il a rejoint Lierse, mais sa carrière n'y a pas décollé non plus. Selon le club, il n'a pas décroché de contrat professionnel après la fusion avec Oosterzonen. On ignore où il a évolué par la suite.

Du terrain de football à une affaire de drogue

La police néerlandaise soupçonne N., qui utilisait le pseudonyme de ‘Risico’, d'avoir recruté via Signal des ‘soldats’ belges pour mener le raid contre une ferme à Overasselt. Lors de cette attaque visant le domicile du baron de la drogue Jan G., un agent de sécurité a été abattu. Des messages échangés feraient état de négociations autour d'une rémunération de 35.000 euros.

N. a été arrêté le 4 septembre à Amsterdam. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui grâce à des messages retrouvés sur le téléphone d'un autre suspect belge. Selon le dossier, N. nie être le propriétaire du GSM sur lequel figurait le groupe de discussion.

Déjà condamné dans une affaire de cocaïne à Anvers

Ce n'est pas la première fois que N. est cité dans une affaire criminelle. En juin 2026, il a été condamné à Anvers à quatre ans de prison pour son implication dans l'extraction de près de six tonnes de cocaïne à Wilrijk. Une arme retrouvée sur place portait son ADN. La cargaison pourrait être liée au criminel néerlandais de la drogue ‘Bolle Jos’ Leijdekkers.

Lors de cette précédente condamnation, N. avait promis de reprendre sa vie en main, de se consacrer à sa petite fille et de chercher du travail. Il se retrouve désormais à nouveau au cœur d'un lourd dossier criminel. Les soupçons qui pèsent sur lui dans l'affaire d'Overasselt doivent encore être examinés dans le cadre de l'enquête.

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