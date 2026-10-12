Excellente nouvelle au Club de Bruges pour le déplacement à l'Inter Milan

Le Club de Bruges a dévoilé la liste des joueurs qui s'envolent pour Milan afin d'y défier l'Inter mardi soir en Ligue des Champions. Bonne nouvelle, Carlos Forbs, incertain après sa sortie sur blessure sur la pelouse de la RAAL La Louvière ce week-end, est bien présent. C'est Yann Sommer qui accompagnera Ivan Leko en conférence de presse au stade Giuseppe-Meazza.

Après une dernière séance en Belgique prévue ce lundi en fin de matinée, les joueurs du Club de Bruges ont pris la direction de l'aéroport d'Ostende dans l'après-midi pour s'envoler vers Milan. Au programme : une rencontre de Ligue des Champions face à l'Inter, mardi soir.

Une rencontre pour laquelle le club de la Venise du Nord vient de dévoiler le groupe qui fera le déplacement. Et bonne surprise, Carlos Forbs est bien présent après sa sortie sur blessure inquiétante à La Louvière, ce week-end. L'ailier portugais a donc visiblement participé à une séance rassurante ce lundi matin.

Carlos Forbs bien présent, Leko et Sommer en conférence de presse

Une fois arrivé en Italie, Ivan Leko se présentera en conférence de presse au stade Giuseppe-Meazza en compagnie de son gardien titulaire et ancien joueur de l'Inter Milan, Yann Sommer, pour qui ce rendez-vous sera évidemment particulier.

Les Blauw & Zwart auront ensuite droit à une heure d'entraînement sur la pelouse avant de rejoindre leur hôtel et de passer la soirée tranquillement, à la veille de la rencontre. Rappelons qu'il y a deux ans, Bruges s'était déjà déplacé à Milan en Ligue des Champions, mais pour y défier l'AC Milan. Les Brugeois s'étaient inclinés, mais avec les honneurs.

Le groupe du Club de Bruges à Milan

Gardiens de but : Yann Sommer, Nordin Jackers, Argus Vanden Driessche.



Lire aussi… Yann Sommer voit très grand pour son coéquipier du Club de Bruges : "Un futur grand d'Europe"›

Défenseurs : Hanbeom Lee, Matteo Dams, Hugo Siquet, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys.

Milieux de terrain : Freddie Potts, Hugo Vetlesen, Cheveyo Tsawa, Hans Vanaken, Lynnt Audoor, Félix Lemaréchal.

Attaquants : Nicolò Tresoldi, Carlos Forbs, Jan Virgili, Romeo Vermant, Wisdom Mike, Milan Robberechts, Mamadou Diakhon, Andrej Vasovic.