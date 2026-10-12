"Il était temps de partir" : le come-back surprise d'un indésirable en Pro League

Un joueur qui aurait pu, voire dû, s'en aller cet été peut-il devenir la belle surprise à La Gantoise ? C'est ce qu'espère Max Dean, aligné contre Zulte Waregem en l'absence de Josué Vergara, blessé. L'attaquant anglais de 22 ans ne figure toutefois pas sur la liste européenne des Buffalos, qui devront trouver une autre solution contre Aarhus.

La Gantoise s'est une nouvelle fois imposée face à Zulte Waregem ce week-end et poursuit donc son début de saison idéal. Les Buffalos totalisent 22 points après huit journées de championnat et ont aussi remporté six matchs sur la scène européenne.

Les hommes de Rik De Mil n'ont donc pas perdu le moindre de leurs quatorze matchs et espèrent encore améliorer cette statistique contre Aarhus, cette semaine en Coupe d'Europe. "C'est une période chargée, mais il s'agit d'un match que l'on attend avec impatience", a déclaré De Mil en conférence de presse.

14 matchs sans défaite, série en cours pour les Buffalos

"Nous nous sommes battus très dur pour être dans cette phase de ligue. C'est la première fois que je dispute une campagne européenne comme entraîneur principal et c'est également une première pour beaucoup de nos joueurs. Mais je suis heureux que nous ayons aussi pu garder notre concentration sur le championnat."

"Nous le faisions déjà en août et nous continuons à le faire. Cela nous permet d'entamer cette aventure européenne avec un bien meilleur sentiment. Ce ne sera pas facile, mais nous allons tout faire pour en retirer le maximum", a assuré Rik De Mil.

Max Dean, de proche d'un départ à futur héros de Gand ?

Contre Zulte Waregem, Rik De Mil a dû se passer de Josué Vergara, blessé. Cela devrait aussi être le cas contre Aarhus. C'est donc Max Dean qui a été aligné contre l'Essevee, mais l'attaquant anglais ne figure pas sur la liste européenne des Buffalos.





"Je voulais être plus important et, en apprenant ça, il m'a semblé temps de partir", a avoué l'avant-centre au micro de nos confrères néerlandophones de Sporza. "J'en ai parlé avec l'entraîneur et j'espère encore pouvoir me montrer dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, j'ai raté une grosse occasion, donc j'espère faire mieux", a déclaré le joueur de 22 ans.