Yann Sommer voit très grand pour son coéquipier du Club de Bruges : "Un futur grand d'Europe"

Avec le Club de Bruges, Yann Sommer retrouvera mardi San Siro, où il a vécu trois années fructueuses sous les couleurs de l'Inter Milan. Mais à l'approche de ce choc de Ligue des Champions, le Suisse a aussi évoqué sa nouvelle vie en Belgique et un coéquipier auquel il prédit un avenir particulièrement prometteur : Nicolò Tresoldi.

Le gardien de 37 ans se sent bien au Club de Bruges. Après son départ de l'Inter, il a choisi une nouvelle aventure en Belgique, où il a, selon ses propres mots, trouvé une vie plus calme. Sommer vit à Knokke et profite du cadre de la côte.

"Je suis heureux. Je peux aller à la plage et au centre d'entraînement à vélo. Ma nouvelle vie est différente de celle que j'avais à Milan. C'est calme ici et cela me fait penser à la Suisse", a-t-il confié à La Gazzetta dello Sport. Son arrivée au Club de Bruges représente donc non seulement un nouveau défi sportif, mais aussi un autre mode de vie.

Sommer voit un grand buteur européen en Tresoldi

L'un des joueurs que Sommer estime particulièrement au Club de Bruges est Nicolò Tresoldi. Le jeune attaquant est arrivé de Hanovre 96 et doit poursuivre son développement chez le champion de Belgique. Selon Sommer, il possède tout ce qu'il faut pour rejoindre à terme un grand club européen.

"Il peut devenir à 100 % un grand attaquant européen", affirme-t-il avec conviction. "Il est humble, professionnel et possède les qualités nécessaires pour jouer dans un grand club."

Tresoldi doit en outre faire un choix particulier au niveau international. L'attaquant a des origines allemandes, italiennes et argentines, et peut encore décider quelle sélection nationale il souhaite représenter. Sommer préfère volontairement ne pas s'en mêler. "Ne me demandez pas quel pays il choisira. C'est à lui de décider."





Le Club de Bruges veut aussi surprendre en Europe

Sommer découvre à Bruges un projet différent de celui qu'il connaissait à l'Inter. Les jeunes joueurs y reçoivent de nombreuses occasions d'acquérir de l'expérience, y compris au plus haut niveau européen. Selon le Suisse, le club dispose d'excellentes infrastructures et d'un groupe au fort potentiel.

"C'est une autre façon de travailler qu'à l'Inter. Ici, les jeunes joueurs reçoivent de la confiance et peuvent grandir en championnat comme en Ligue des champions."

Mardi, l'Inter représentera d'emblée un test très difficile. Sommer connaît les qualités de son ancienne équipe, mais il estime que le Club de Bruges n'est pas sans chance. "Nous avons beaucoup de potentiel et un groupe solide. En Ligue des champions, les détails font la différence. Pour battre une grande équipe, il faut être dans un bon jour, mais le Club de Bruges peut aussi surprendre en Europe."