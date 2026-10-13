Diable Rouge sous Rudi Garcia, il rêve toujours : "C'est dans un coin de ma tête"

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Bryan Heynen a été le grand artisan de la victoire du KRC Genk ce week-end, avec un superbe but et une passe décisive. Le capitaine limbourgeois est en forme, mais cela sera-t-il suffisant pour un jour retrouver l'équipe nationale dans un secteur très concurrentiel ?

La longue trêve internationale n’a pas facilité la préparation du match de Genk. Une grande partie du noyau était en effet en équipe nationale, ce qui a limité le travail tactique que Jess Thorup et son staff pouvaient effectuer. Les joueurs restés à Genk ont en revanche eu l’occasion de travailler individuellement sur leurs points faibles.

Après la rencontre, Heynen a expliqué que l’ensemble du groupe avait longuement analysé les premières semaines de la saison durant les derniers jours de la trêve internationale. "Nous avons analysé les dernières semaines. Cela nous a permis d’identifier les domaines dans lesquels nous devons encore progresser", explique-t-il. 

Afficher cette mentalité durant nonante minutes

La mentalité au sein de l’équipe a également été largement abordée. Thorup avait déjà déclaré après le match vouloir voir une mentalité de vainqueurs, et Heynen partage cet avis.

"Je trouve que tout le monde montre l’envie de gagner, mais c’est quelque chose que nous devons être capables de maintenir pendant 90 minutes", a déclaré le capitaine genkois. Face à Courtrai, il a vu une progression à ce niveau. "Cela a montré que nous en sommes capables, maintenant nous devons simplement le maintenir".

Genk s’est finalement imposé avec autorité, tout en gardant le zéro. Pour Heynen, l’essentiel est désormais de ne pas laisser cette prestation rester un simple coup d’éclat.

Les Diables Rouges restent dans un coin de sa tête

Sur le plan personnel, Heynen nourrit toujours une autre ambition. Le milieu de terrain compte jusqu’ici une seule sélection avec la Belgique. En mars 2025, il était monté au jeu contre l’Ukraine, justement à la Cegeka Arena de Genk.

Cette expérience lui a clairement donné envie d’y goûter à nouveau. "Tant que cette possibilité existe, j’aimerais y retourner. J’ai pu y goûter une fois et c’était une expérience unique", reconnaît-il après la rencontre. "Mais ce sont les choix d’autres personnes. Je ne peux pas faire beaucoup plus que donner le meilleur de moi-même ici à Genk, puis nous verrons bien".

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