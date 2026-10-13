Il est sur le marché : un ex-coach de Pro League prend la porte après 5 défaites d'affilée

Thorsten Fink n'est plus l'entraîneur de Samsunspor. L'ancien coach de Saint-Trond et du Racing Genk n'a pas résisté à une funeste série de 5 défaites d'affilée en Turquie.

Thorsten Fink avait rejoint Samsunspor en février dernier. Il avait emmené le club à une belle 7e place, juste hors de portée des tickets européens, mais avait aussi atteint les 8e de finale de Conference League, et était donc resté en Turquie pour l'entame de cette saison 2026-2027.

Malheureusement pour lui, les choses se passent (beaucoup) moins bien en ce début de saison. Après sept journées de championnat, Samsunspor ne compte que 4 points et figure à l'avant-dernière place du classement, loin de ses ambitions.

Thorsten Fink prend la porte à Samsunspor

Le club de la ville de Samsun vient d'ailleurs d'encaisser une cinquième défaite d'affilée, et cela aura été celle de trop pour Thorsten Fink. L'entraîneur allemand de 58 ans a pris la porte, comme l'a annoncé officiellement Samsunspor sur ses réseaux sociaux.

"Nous remercions Thorsten Fink pour l'effort qu'il a consacré à Samsunspor, les responsabilités qu'il a assumées et le professionnalisme qu'il a démontré tout au long de son mandat (...) Les contributions que lui et son staff ont apportées au parcours européen de notre club occuperont toujours une place spéciale. Nous lui disons au revoir avec respect et nos meilleurs vœux, et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière", lit-on dans le communiqué du club turc.



L'Allemand est donc sur le marché, ce qui peut signifier qu'un club de Jupiler Pro League pourrait bien penser à son profil à l'avenir. Fink avait en effet obtenu des résultats très positifs avec Saint-Trond, avant de rejoindre le KRC Genk où son football flamboyant était très apprécié.