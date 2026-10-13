Le talent anderlechtois Kaïs Barry a le choix entre... cinq sélections nationales, dont la Belgique

Le grand public a fait la connaissance de Kaïs Barry ce week-end face au Cercle de Bruges. Le fils de Copa Boubacar Barry, ancien gardien emblématique de notre championnat, a impressionné. Il a le choix entre plusieurs sélections nationales, en lien avec son père et sa mère.

La ressemblance n'a échappé à personne. Kaïs Barry est le fils d'une véritable icône de notre championnat : Copa Boubacar Barry, près de 400 matchs en Belgique sous les couleurs de Beveren puis du Sporting Lokeren. Sans surprise donc, Kaïs Barry peut opter pour la sélection ivoirienne, dont Copa a porté 86 fois le maillot et avec laquelle il a remporté la CAN 2015.

Le jeune défenseur du RSC Anderlecht est né en Belgique et a donc aussi la possibilité de défendre les couleurs belges, ce qu'il a fait en équipes d'âge des U16 aux U19. Mais de par sa mère, il dispose aussi de deux autres nationalités sportives.

Avec Tajaouart et Baouf en U23 du Maroc

Kaïs Barry peut en effet porter le maillot de la France ou du Maroc, ce qui porte le total de ses options à cinq, Boubacar Copa étant également d'origine guinéenne. Et c'est à l'appel des Lions de l'Atlas qu'il a répondu pour la première fois durant ce mois d'octobre : Barry a intégré le noyau U23 du Maroc.

Là, il a retrouvé d'autres Belgo-Marocains et (ex) équipiers anderlechtois : Anas Tajaouart, Ismaël Baouf et Elyess Dao (franco-marocain pour sa part) font eux aussi partie du noyau olympique marocain, comme Ali Maamar avant d'intégrer le groupe A à part entière.

"Il fallait bien qu'il tranche pour une équipe nationale, il avait l'embarras du choix", sourit Boubacar Copa, actuellement entraîneur des gardiens de Lokeren, dans les colonnes du Soir. "Il a lui-même choisi sa voie, et nous le respectons".





Pas vraiment de surprise : si Kaïs Barry a si bien réussi jusqu'ici, avec calme et maturité sans être sur papier le plus talentueux des jeunes de Neerpede, c'est parce qu'il dispose d'un entourage sain.