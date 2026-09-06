Interview Dennis Ayensa, buteur à nouveau épanoui au Standard : "Je botterai les fesses d'Abid s'il ne court pas"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Dennis Ayensa, buteur à nouveau épanoui au Standard : "Je botterai les fesses d'Abid s'il ne court pas"
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Une nouvelle fois buteur décisif des Rouches et auteur de sa quatrième réalisation de la saison, Dennis Ayensa se sent comme un poisson dans l'eau dans ce Standard new-look. Entre l'éclosion d'Adnane Abid, son rôle personnel, le mercato de Marc Wilmots et son transfert avorté en Turquie, l'attaquant de 29 ans s'est longuement exprimé ce samedi soir, après le succès contre l'Antwerp.

Ne pas avoir tué la rencontre plus tôt est le seul petit regret que peut avoir le Standard après sa victoire contre l'Antwerp, ce samedi. Les Rouches ont fait sauter le verrou dans le dernier quart d'heure grâce à un penalty provoqué par Adnane Abid et converti par Dennis Ayensa, qui s'est exprimé à notre micro.

De l'intérieur aussi, Dennis Ayensa a apprécié le spectacle

"C’était un beau match à voir, hein ? C’était aussi très bien de l’intérieur. J’ai vraiment apprécié jouer avec les gars ces dernières semaines. On a montré la qualité qu’on était capables de mettre. Ce n’est pas seulement bien jouer, mais aussi gagner ce genre de match. Chapeau à l’équipe, je suis très heureux."

Les Rouches ont pris les Anversois à la gorge. "On peut voir qu’on joue de plus en plus intensément. Lors des deux premiers matchs, on n’a pas réussi à le faire pendant 90 minutes, mieux cette fois-ci. De semaine en semaine, on installe notre jeu et on se fait un nom dans ce championnat. Pour le moment, personne ne veut jouer contre nous car on est compacts, intenses et agressifs, et on veut mettre ça en place chaque semaine."

L'attaquant iranien a hérité, avec ce penalty, de sa seule véritable occasion de la rencontre. "Quand on attaquait, le ballon allait toujours dans les pieds d'un de mes coéquipiers, mais jamais dans les miens. Mais je savais que j’aurais peut-être une occasion ou deux occasions de faire la différence et je suis très heureux de l’avoir fait."

Eckert Ayensa Dennis-Yerai
© photonews

Adnane Abid lui change la vie

Une différence permise grâce à la nouvelle action décisive d'Abid, qui a provoqué le penalty suite à un bon relais avec Salieu Drammeh. "Comment expliquer la progression d'Adnane ? Premièrement, il joue maintenant à gauche. Mais déjà en Play-Offs la saison dernière, je sentais un petit switch de sa part. Il a les capacités de très bien faire, pas seulement ici mais aussi dans les meilleurs championnats européens", assurait Dennis Ayensa.

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"Je suis maintenant le joueur un peu plus vieux, j’essaye d’aider les autres autant que possible et peut-être jusqu'à rapporter beaucoup d’argent au Standard (rires). Moi ? J’essaye juste de faire de mon mieux, mais je pense vraiment qu’Adnane peut faire quelque chose de spécial cette année. Je vais le garder les pieds sur terre, humble, et s’il ne court pas, je serai là pour lui botter les fesses et le faire courir. Je veux qu’il fasse le meilleur, comme ça je peux aussi avoir plus d’occasions et marquer plus de buts (rires)."

Ayensa a... félicité Marc Wilmots d'avoir recruté Alexis Trouillet

"Ma relation avec les ailiers sur le terrain ? Adnane (Abid) et Bernard (Nguene) ont énormément progressé. On s’offre des possibilités pour marquer et c’est la plus grande différence avec la saison dernière. J’ai probablement déjà eu plus d’occasions cette saison que sur tous les autres matchs depuis que je suis arrivé ici. Dans ces conditions, c’est évidemment plus facile de marquer plus de buts."

Inutile de faire un dessin, Dennis Ayensa se plaît dans ce Standard new-look, aussi grâce à un milieu de terrain qui permet de jouer beaucoup plus haut. "On a fait des transferts parfaits pour l’équipe. Quand je vois comment Alexis (Trouillet) joue comme numéro 6... Je suis déjà allé voir Marc (Wilmots) pour le féliciter, car je ne sais pas combien le club a payé pour lui, mais je pense que ce n’était pas beaucoup. Rayan (Touzghar) aussi s'intègre très bien, au même titre que (Ryan) Fosso."

Eckert Ayensa Dennis-Yerai
© photonews

Dennis Ayensa revient sur son transfert avorté en Turquie

De transfert, il en a évidemment aussi été question cet été pour Dennis Ayensa, revenu sur son départ avorté vers la Turquie. "Honnêtement, je sais que ça pouvait être un choc pour certaines personnes, mais on en avait déjà discuté plus tôt. Après que je sois revenu de la Coupe du monde, le club de Gençlerbirligi m’avait montré ses plans et je leur ai expliqué ce que je voulais."

"Il y avait cette opportunité pour moi et ma famille, on avait décidé ensemble avec le Standard que c’était peut-être une bonne opportunité pour chacun d’entre nous. Je ne l’ai jamais fait avec une mauvaise intention, mais toujours dans le respect. C’est aussi pour ça que j’ai pu revenir avec la porte grand ouverte quand ça n'a pas marché. Bien sûr, ce n’était pas facile pour moi car c’était fait, et à cause de certaines raisons dont les agents, ça ne s’est pas concrétisé."

Le futur papa a vécu un été stressant

"Quand j’ai appris que le transfert n’allait pas se faire, c’était presque un soulagement pour moi, car la semaine a été très stressante. Imaginez, aller là-bas, attendre leur appel, comprendre que ce n'est pas encore fait, avec ma femme enceinte qui attend un bébé dans les prochains jours. C’était un grand stress sur le plan privé. J’étais heureux de savoir ce qui m’attendait, que je pouvais empaqueter toutes mes affaires, revenir ici, me préparer pour le match contre Louvain et marquer."

"Je suis revenu le jeudi soir, j'ai réalisé une bonne séance le vendredi et j'ai montré que ma tête était au Standard. Je suis toujours resté professionnel. J’ai un contrat ici, j’aime ce club, les supporters et je ne veux pas être irrespectueux. J’ai dit au coach que j’étais disponible, il m’a mis dans l’équipe et j’ai pu marquer", a souri Dennis Ayensa.

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