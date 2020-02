Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 31/01: Bale - Carrasco - Carrasco - Carrasco - Boateng - Honda - Mamadou Diarra Dompé - Saelemaekers

Anderlecht pourrait frapper fort en ce dernier jour du mercato hivernal. (Lire la suite)

Il fait fureur en Eredivisie et pourrait bien faire ses valises pour le championnat italien. (Lire la suite)

A quelques heures de la fin du mercato, le transfert d'Islam Slimani n'est toujours pas boucler. L'attaquant de l'AS Monaco a exprimé son souhaite de quitter le club en janvier.

L'Algérien souhaiterait retourner en Angleterre et selon les médias britanniques, Manchester United serait intéressé par le joueur.

Annoncé sur le départ, Emre Can devrait bien quitter la Juventus dans les heures à venir. Selon Sky Italia et Sky Germany, l'Allemand serait en route pour Dortmund et devrait passer sa visite médicale dans la journée.

Le Borussia ferait donc venir le milieu de terrain sous la forme d'un prêt avec une obligation d'achat cet été à hauteur de 30 millions d'euros selon les médias.

Après l'officialisation du transfert de Sander Berge, Genk pourrait voir un autre élément prendre la porte. (Lire la suite)

Sunderland a décidé de prêter son ailier Aiden McGeady pour les six prochains mois. L'international irlandais arrive à Charlton et y restera jusqu'au mois de juin.

