Didier Deschamps satisfait du tirage de la Nations League : "Cela aurait pu être pire"

Le coach des Bleus a réagit au tirage au sort de la Ligue des Nations.

Avec la Croatie, le Danemark et l'Autriche, la France a été épargnée et a hérité d'un groupe largement à sa portée pour la prochaine Ligue des Nations.

"J'ai toujours la même retenue après un tirage", réagissait pourtant le mentor des Bleus après le tirage, sur le site de sa fédération. "C'est vrai que sur papier on aurait pu avoir un groupe plus difficile, mais j'ai suffisament de respect pour le Danemark, demi-finaliste du dernier Euro, la Croatie qu'on connait bien et qui sont déjà qualifiés pour le Mondial, alors que l'Autriche est en barrages."

"Ce sont des oppositions et des styles différents, ce qui est une bonne chose pour notre préparation en vue du Mondial. On jouera cette nouvelle Nation League avec beaucoup de détermination et d'ambition. Cela aurait pu être pire, j'en suis conscient, mais ces équipes sont en Ligue A avec des bons classements FIFA", poursuit Deschamps.

"On parle de l'Allemagne, du Portugal, de l'Italie qui ont un groupe très très chaud, on a connu ça aussi malheureusement lors du tirage du dernier Euro, donc je ne vais pas sauter au plafond mais cela nous permet d'avoir des adversaires au profil différent en préparation du Mondial."