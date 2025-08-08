Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Ordonez - Baouf

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Ordonez - Baouf

Anderlecht perd un talent de Neerpede pourtant très bien coté

Ismaël Baouf est sur le point de franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière. Le défenseur central de 19 ans du RSC Anderlecht va rejoindre Cambuur, club de deuxième division néerlandaise. Les négociations entre les deux clubs sont terminées. (Lire la suite)

Un joueur de Bruges sur le départ pour plus de... 30 millions d'euros ? Ce transfert pourrait profiter à un autre club

En cas de transfert de Joel Ordóñez, la direction d'Independiente del Valle peut elle aussi se frotter les mains. Le club équatorien a en effet toujours droit à une belle somme grâce à une clause de revente négociée lors du départ du défenseur, aujourd'hui révélation du Club de Bruges. (Lire la suite)

Affaire conclue : un jeune Liégeois signe au Fortuna Sittard

Kenny Mboyo a trouvé un nouveau club. Le joueur belge a signé un contrat avec l'équipe néerlandaise du Fortuna Sittard. (Lire la suite)