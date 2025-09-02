Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Dolberg - Leoni - Pflücke - Lammens - Lukebakio
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Ça s'active à Charleroi : deux arrivées bientôt finalisées, dont un ailier de Pro League
Charleroi s'est activé dans le sens des départs, hier. Aujourd'hui, cela devrait s'accélérer en ce qui concerne les arrivées. (Lire la suite)
Photo: © photonews
Un départ désormais inéluctable ? Nouvelle avancée dans le dossier Kasper Dolberg
Du côté du Lotto Park, on se prépare tout doucement au départ de Kasper Dolberg. Le Danois a trouvé un accord avec l'Ajax. (Lire la suite)
Officiel : un transfert à 20 millions pour Dodi Lukebakio, qui va regoûter à la Ligue des Champions
Dodi Lukebakio était sur le départ en cette fin de mercato dans de nombreux pays. Le Diable Rouge continue finalement sa route au Portugal. (Lire la suite)
C'est signé ! Six ans après Lukaku et Fellaini, un nouveau Belge à Manchester United
Comme annoncé, Senne Lammens a fini par signer à Manchester United. Les Red Devils l'ont annoncé dans la toute fin du mercato. (Lire la suite)
Cette fois, c'est la fin ! Théo Leoni quitte Anderlecht après 14 ans en Mauve : "Je rejoins un club mythique"
Théo Leoni quitte bel et bien Anderlecht. L'ancien chouchou du Lotto Park se relance du côté de Reims. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 01/09