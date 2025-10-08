Timothy Castagne aurait pu rejoindre un géant européen cet été : "Leur offre est arrivée trop tard"

Blessé en début d'année civile, Timothy Castagne se sent enfin mieux. De retour dans le onze de Fulham lors des deux derniers matchs, il risque toutefois de voir son temps de jeu se réduire en Premier League. Il aurait pu partir cet été, mais les offres sont arrivées trop tard.

Timothy Castagne est de retour sur une pente ascendante à Fulham. Blessé à la cheville en fin de saison dernière, il souffrait encore de séquelles durant la préparation et ne pouvait pas évoluer en pleine possession de ses moyens.

C'est désormais le cas, et Castagne a joué 90 minutes lors des deux derniers matchs de championnat, pour la première fois depuis le mois d’avril. Il était présent en conférence de presse à Tubize, ce mardi, et s'est exprimé sur sa situation.

"J’ai commencé les deux derniers matchs de Premier League avec Fulham et, surtout, je joue enfin sans aucune gêne. Je n’avais pas encore été à 100 % en 2025, ça fait plaisir de se sentir mieux."

Timothy Castagne aurait pu quitter Fulham le 1er septembre

Ce retour en forme ne signifie toutefois pas que Timothy Castagne va pouvoir enchaîner. Remplaçant en début de saison, il a été placé derrière Kenny Tete, actuellement blessé, dans la hiérarchie. Il risque donc de perdre sa place lorsque le Néerlandais sera de retour.





"Ce n’est pas une concurrence facile. Kenny et moi avons des profils différents. Même si je joue bien à l’entraînement, je ne serai pas forcément aligné en match pour une question de profils. Si c’est au mérite, c’est moins grave. Kenny fait très bien son boulot, mais ce n’est pas simple mentalement."

La Juventus était intéressée, mais Fulham a dit non"

Une situation pas évidente pour Timothy Castagne. Pas idéale non plus, dans une année de Coupe du monde. Le natif d’Arlon aurait pu quitter la Premier League cet été, notamment le 1er septembre, lors de l’ultime jour du mercato, qui fut animé pour lui.

"J’ai eu plusieurs contacts. La Juventus faisait partie des clubs intéressés, mais Fulham a dit non. Le club n’avait pas le temps de trouver un remplaçant, ce que je peux comprendre. Je n’ai pas de regrets, c’est juste dommage que les offres ne soient pas arrivées plus tôt." Un départ en janvier semble donc envisageable, si les contacts se nouent plus tôt.