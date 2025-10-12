"Parfois, vous me faites rire" : Rudi Garcia se moque des critiques après le partage contre la Macédoine

Son choix de ne pas faire entrer Michy Batshuayi a beaucoup fait parler. Rudi Garcia a répondu aux critiques des supporters et de la presse, ce dimanche en conférence de presse, avant le déplacement crucial des Diables au Pays de Galles.

Le partage contre la Macédoine du Nord a fait couler beaucoup d'encre. La Belgique a contrôlé le ballon, a multiplié les occasions, mais n'a pas réussi à trouver le chemin des filets pour décrocher trois points importants en vue de la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Et pour la première fois avec autant d'insistance, Rudi Garcia a été critiqué, à la fois par la presse belge, européenne et par les supporters, surtout pour avoir aligné Leandro Trossard en pointe et fait monter Lois Openda, alors "qu'il n'est pas à l'aise contre les blocs bas" et que "Michy Batshuayi est repris pour ce genre de scénarios", avait-il précédemment déclaré.

Rudi Garcia répond aux critiques

Ce dimanche, dans la salle de presse du Cardiff City Stadium, avant une rencontre déterminante contre le Pays de Galles, il a brièvement répondu à ces critiques, qu'il préfère ne pas trop écouter, après avoir préfacé la rencontre.

"De temps en temps, vous me faites rire. Quand un joueur est dans la liste, il ne devrait pas y être, puis c'est lui qui aurait dû monter au jeu alors que selon vous, il n'aurait pas dû être repris. Je fais mes choix en fonction de ce que je vois. Je sais que si on gagne, j'ai raison, et que si on ne gagne pas, c'est de ma faute. J'ai assez d'expérience pour faire abstraction de ça et me concentrer sur le prochain match."





C'est lui qui aurait dû monter au jeu, alors que selon vous, il ne devait pas être repris"

Remplacer Romelu Lukaku chez les Diables n'a jamais été facile, c'est une évidence. Mais selon Rudi Garcia, il existe assez de solutions pour ne pas avoir à en parler. "On sait que Romelu est unique, mais nous avons la meilleure attaque du groupe et l'une des meilleures des qualifications alors que Romelu a manqué trois matchs."

"Je peux juste vous dire qu'on jouera avec un attaquant, et j'ai la chance d'avoir des profils différents à ma disposition. Plein de choses entrent en ligne de compte, comme la confiance, le style de jeu ou le scénario. Je n'aime pas être dépendant d'un seul buteur. La seule chose importante est qu'on a notre destin entre les mains."