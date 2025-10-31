Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17
Photo: © photonews

Privée de plusieurs titulaires, la Belgique U17 s'envole pour le Mondial sans Nathan De Cat, Jorthy Mokio ni Mo El Adfaoui. L'absence du jeune Gantois étonne.

La Belgique U17 s’envole pour le Mondial au Qatar sans certains cadres. Après Nathan De Cat et Jorthy Mokio, c’est Mo El Adfaoui, jeune talent de La Gantoise, qui manque à l’appel.

À Anderlecht et l’Ajax, les absences de De Cat et Mokio s’expliquent par leur importance dans leurs clubs respectifs. Mais à La Gantoise, la situation est différente. El Adfaoui, 17 ans, partage son temps entre les espoirs et le noyau A. Il a disputé cinq matchs.

Considéré comme l’un des grands espoirs du club, Gand a décidé de le retenir pour le moment. Il rejoindra les Diablotins plus tard, pendant la trêve internationale.

Une décision étonnante pour un club souvent cité en exemple pour sa politique de jeunes. Un Mondial reste une expérience rare et formatrice, surtout pour un joueur de son âge. Louper une telle opportunité interroge sur la stratégie du club.

Beaucoup estiment que le développement d’un jeune passe par ce genre de compétitions. El Adfaoui pourrait rejoindre le groupe trop tard pour y avoir un vrai rôle.

