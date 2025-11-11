🎥 Un jeune supporter chanceux : l'arrivée des Diables à Tubize, avec un petit nouveau parmi les premiers

🎥 Un jeune supporter chanceux : l'arrivée des Diables à Tubize, avec un petit nouveau parmi les premiers
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2606

Ce mardi, les Diables Rouges arrivent à Tubize pour débuter la dernière trêve internationale de l'année. Thomas Meunier, Roméo Vermant et Alexis Saelemaekers ont été les premiers à se présenter au Proximus Basecamp.

La dernière trêve internationale de l’année débute officiellement ce mardi et s’annonce cruciale pour les Diables Rouges, qui doivent valider leur qualification pour la Coupe du monde 2026.

Vendredi dernier, Rudi Garcia a dévoilé sa liste, comprenant notamment Nathan Ngoy, Roméo Vermant et Axel Witsel. Blessé, Thibaut Courtois ne devrait en revanche pas être présent.

Ce mardi, les premiers joueurs sont arrivés à Tubize avant de rejoindre le Kazakhstan. Thomas Meunier, Roméo Vermant et Alexis Saelemaekers ont été les premiers à se présenter au Proximus Basecamp, comme le montrent les images de nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Meunier, Vermant et Saelemaekers sont arrivés les premiers à Tubize

Mercredi, Amadou Onana et Charles De Ketelaere, attendus dans les prochaines heures à Tubize, participeront à une conférence de presse pour évoquer ce déplacement toujours compliqué à l’autre bout de l’Europe.

Les Diables, qui espérons-le seront déjà qualifiés, joueront leur dernier match de qualification mardi prochain à Sclessin contre le Liechtenstein et pourront ainsi célébrer avec les supporters une septième participation consécutive à un grand tournoi.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Thomas Meunier
Romeo Vermant
Alexis Saelemaekers

Plus de news

Neutraliser Hans Vanaken tout en étant décisif n'est pas simple : "Il coûtera des dizaines de millions"

Neutraliser Hans Vanaken tout en étant décisif n'est pas simple : "Il coûtera des dizaines de millions"

17:30
Hommage attendu contre Charleroi : le Club de Bruges annonce le décès d'une figure marquante du club

Hommage attendu contre Charleroi : le Club de Bruges annonce le décès d'une figure marquante du club

16:30
Pas assez décisif et constant ? Jérémy Doku se défend après sa masterclass : "Je ne suis pas comme ça"

Pas assez décisif et constant ? Jérémy Doku se défend après sa masterclass : "Je ne suis pas comme ça"

16:00
Mauvaise nouvelle au Club de Bruges : Kyriani Sabbe forfait plus longtemps que prévu

Mauvaise nouvelle au Club de Bruges : Kyriani Sabbe forfait plus longtemps que prévu

15:30
Un Belge à la rescousse de Lamine Yamal, au cœur de la polémique en Espagne

Un Belge à la rescousse de Lamine Yamal, au cœur de la polémique en Espagne

15:00
Il attend toujours de prolonger à Anderlecht : les Mauves veulent faire d'une pierre deux coups

Il attend toujours de prolonger à Anderlecht : les Mauves veulent faire d'une pierre deux coups

14:40
Saint-Trond vainqueur... mais lésé contre le Standard ? "Notre état d'esprit fait la différence"

Saint-Trond vainqueur... mais lésé contre le Standard ? "Notre état d'esprit fait la différence"

14:20
Un but refusé et... un coup dans les parties : voici le malchanceux du week-end en Pro League

Un but refusé et... un coup dans les parties : voici le malchanceux du week-end en Pro League

14:00
Scandale de paris illégaux en Turquie : 1.000 joueurs suspendus, un président de club arrêté !

Scandale de paris illégaux en Turquie : 1.000 joueurs suspendus, un président de club arrêté !

13:40
Les blessures s'enchaînent au Real : un autre cadre, en plus de Thibaut Courtois, également blessé

Les blessures s'enchaînent au Real : un autre cadre, en plus de Thibaut Courtois, également blessé

13:20
Thibaut Courtois de nouveau blessé : le moment est venu de lancer Senne Lammens ? Analyse

Thibaut Courtois de nouveau blessé : le moment est venu de lancer Senne Lammens ?

11:40
Nouveau coup dur pour Ivan Leko avec La Gantoise ?

Nouveau coup dur pour Ivan Leko avec La Gantoise ?

13:00
Olivier Renard a manqué l'arrivée des nouveaux dirigeants et la victoire contre Bruges : voici pourquoi

Olivier Renard a manqué l'arrivée des nouveaux dirigeants et la victoire contre Bruges : voici pourquoi

12:40
Hein Vanhaezebrouck remarque quelque chose chez Nathan De Cat : "Du jamais vu !"

Hein Vanhaezebrouck remarque quelque chose chez Nathan De Cat : "Du jamais vu !"

12:20
"Il est capable de marquer une ère comme Guardiola" : le président du Bayern encense Vincent Kompany

"Il est capable de marquer une ère comme Guardiola" : le président du Bayern encense Vincent Kompany

12:00
Lamine Yamal forfait pour la trêve de novembre : la Fédération espagnole est furieuse

Lamine Yamal forfait pour la trêve de novembre : la Fédération espagnole est furieuse

11:12
Arthur Vermeeren séduit la presse française, et plus particulièrement le journal L'Équipe

Arthur Vermeeren séduit la presse française, et plus particulièrement le journal L'Équipe

11:00
"J'ai un excellent entraîneur" : un cadre du Bayern répond aux rumeurs de départ

"J'ai un excellent entraîneur" : un cadre du Bayern répond aux rumeurs de départ

10:30
Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

08:00
Guillaume Gillet sous le charme de Nathan De Cat : "Il donne l'impression d'avoir joué son 50e Topper"

Guillaume Gillet sous le charme de Nathan De Cat : "Il donne l'impression d'avoir joué son 50e Topper"

10:00
"Il m'a vraiment aidé sur ça" : un joueur du Bayern révèle l'impact de Vincent Kompany sur son jeu

"Il m'a vraiment aidé sur ça" : un joueur du Bayern révèle l'impact de Vincent Kompany sur son jeu

09:30
Le début d'un nouveau chapitre pour Charles De Ketelaere à l'Atalanta ?

Le début d'un nouveau chapitre pour Charles De Ketelaere à l'Atalanta ?

09:00
🎥 Arne Engels doublement décisif en Écosse : et de quelle manière !

🎥 Arne Engels doublement décisif en Écosse : et de quelle manière !

08:30
Antonio Conte, furieux, règle ses comptes avec ses joueurs en l'absence de Kevin De Bruyne

Antonio Conte, furieux, règle ses comptes avec ses joueurs en l'absence de Kevin De Bruyne

07:40
Stijn Stijnen à nouveau dans le viseur : le parquet fédéral réclame une nouvelle suspension

Stijn Stijnen à nouveau dans le viseur : le parquet fédéral réclame une nouvelle suspension

07:20
La RAAL méritait-elle vraiment un carton rouge contre l'Antwerp ? Jonathan Lardot a un avis bien tranché

La RAAL méritait-elle vraiment un carton rouge contre l'Antwerp ? Jonathan Lardot a un avis bien tranché

07:00
Une statistique place le Standard au même niveau que... Dender

Une statistique place le Standard au même niveau que... Dender

06:30
Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...

Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...

23:00
"Si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui" : Adriano Bertaccini se confie sur l'importance de son grand-père

"Si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui" : Adriano Bertaccini se confie sur l'importance de son grand-père

22:30
📷 Lionel Messi de retour au Camp Nou... par surprise : "J'espère qu'un jour, je pourrai revenir"

📷 Lionel Messi de retour au Camp Nou... par surprise : "J'espère qu'un jour, je pourrai revenir"

22:00
🎥 La relève déjà assurée ? Le fils de Kevin De Bruyne, Rome, plante un joli quintuplé

🎥 La relève déjà assurée ? Le fils de Kevin De Bruyne, Rome, plante un joli quintuplé

21:30
Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot

Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot

21:00
1
Anderlecht en force dans notre équipe de la semaine

Anderlecht en force dans notre équipe de la semaine

20:40
Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi

Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi

20:20
4
"Beaucoup de clubs m'ont appelé" : Will Still fait le point sur ses plans pour les prochains mois

"Beaucoup de clubs m'ont appelé" : Will Still fait le point sur ses plans pour les prochains mois

20:00
"Il est sur une autre planète" : Thomas Chatelle ne mâche pas ses mots sur la blessure de Thibaut Courtois

"Il est sur une autre planète" : Thomas Chatelle ne mâche pas ses mots sur la blessure de Thibaut Courtois

19:30
1

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 9
Norvège Norvège 13/11 Estonie Estonie
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 13/11 Islande Islande
Arménie Arménie 13/11 Hongrie Hongrie
France France 13/11 Ukraine Ukraine
Moldavie Moldavie 13/11 Italie Italie
Angleterre Angleterre 13/11 Serbie Serbie
Andorre Andorre 13/11 Albanie Albanie
Irlande Irlande 13/11 Portugal Portugal
Finlande Finlande 14/11 Malte Malte
Luxembourg Luxembourg 14/11 Allemagne Allemagne
Gibraltar Gibraltar 14/11 Montenegro Montenegro
Croatie Croatie 14/11 Iles Féroë Iles Féroë
Pologne Pologne 14/11 Pays-Bas Pays-Bas
Slovaquie Slovaquie 14/11 Irlande du Nord Irlande du Nord
Kazakhstan Kazakhstan 15/11 Belgique Belgique
Georgie Georgie 15/11 Espagne Espagne
Chypre Chypre 15/11 Autriche Autriche
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 15/11 Bulgarie Bulgarie
Slovénie Slovénie 15/11 Kosovo Kosovo
Suisse Suisse 15/11 Suède Suède
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 15/11 Roumanie Roumanie
Danemark Danemark 15/11 Biélorussie Biélorussie
Grèce Grèce 15/11 Ecosse Ecosse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved