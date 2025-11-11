🎥 Un jeune supporter chanceux : l'arrivée des Diables à Tubize, avec un petit nouveau parmi les premiers

Ce mardi, les Diables Rouges arrivent à Tubize pour débuter la dernière trêve internationale de l'année. Thomas Meunier, Roméo Vermant et Alexis Saelemaekers ont été les premiers à se présenter au Proximus Basecamp.

La dernière trêve internationale de l’année débute officiellement ce mardi et s’annonce cruciale pour les Diables Rouges, qui doivent valider leur qualification pour la Coupe du monde 2026.

Vendredi dernier, Rudi Garcia a dévoilé sa liste, comprenant notamment Nathan Ngoy, Roméo Vermant et Axel Witsel. Blessé, Thibaut Courtois ne devrait en revanche pas être présent.

Ce mardi, les premiers joueurs sont arrivés à Tubize avant de rejoindre le Kazakhstan. Thomas Meunier, Roméo Vermant et Alexis Saelemaekers ont été les premiers à se présenter au Proximus Basecamp, comme le montrent les images de nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Meunier, Vermant et Saelemaekers sont arrivés les premiers à Tubize

Mercredi, Amadou Onana et Charles De Ketelaere, attendus dans les prochaines heures à Tubize, participeront à une conférence de presse pour évoquer ce déplacement toujours compliqué à l’autre bout de l’Europe.

Les Diables, qui espérons-le seront déjà qualifiés, joueront leur dernier match de qualification mardi prochain à Sclessin contre le Liechtenstein et pourront ainsi célébrer avec les supporters une septième participation consécutive à un grand tournoi.