Ça se confirme : voici les adversaires des Diables pour le mois de mars et la préparation à la Coupe du monde

L'information se confirme : la Belgique se rendra une première fois aux États-Unis au mois de mars pour défier le Mexique et les USA en match de préparation à la Coupe du monde. La Fédération a refusé une proposition du Qatar et de l'Arabie Saoudite.

Avant la Coupe du monde 2026 et la fin des championnats, une dernière trêve internationale aura lieu au mois de mars. Pour la Belgique, ce sera le temps des derniers matchs amicaux de préparation avant le début du Mondial nord-américain.

Les Diables Rouges vont donc réaliser un mini-stage, et quoi de mieux que de le faire sur le territoire même qui accueillera la compétition ? Le projet, discuté depuis quelques mois, est arrivé en phase de finalisation.

Les Diables à Atlanta et Chicago dès le mois de mars

Selon les informations de nos confrères de La Dernière Heure, c'est fait : les Diables se rendront aux États-Unis dès le mois de mars pour affronter le Mexique à Atlanta le 28 mars, puis les USA à Chicago trois jours plus tard.

Des rencontres amicales bénéfiques sur le plan financier pour la Fédération belge de football, qui va récupérer plus d’un million d’euros dans l’aventure. Une belle somme, qui aurait pu être encore plus élevée, mais l’Union belge a refusé la proposition du Qatar et de l’Arabie Saoudite.

Cette répétition générale sur le continent nord-américain sera idéale pour Rudi Garcia et ses joueurs, peu avant le début de la compétition. Elle sera aussi importante sur le plan logistique et organisationnel.