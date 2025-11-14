Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

Youri Tielemans s'est présenté aux côtés de Rudi Garcia en conférence de presse. Le capitaine veut faire honneur à son statut, même si des doutes subsistent quant à sa forme physique.

En l'annonçant comme titulaire pour demain, Rudi Garcia a joué cartes sur table au sujet de Youri Tielemans. Sa blessure au mollet (qui l'a éloigné des terrains pendant pas loin de deux mois) semble derrière lui. Mais l'ancien de Leicester n'est revenu à la compétition que le weekend dernier, en rentrant au jeu pour 20 minutes. Si bien qu'à l'issue de l'entraînement du soir, sa titularisation ne semblait plus aussi certaine.

Le principaleconcerné a abordé la situation pour Het Laatste Nieuws : "Je me sens bien, c'est au coach de décider combien de minutes il me laisse jouer et s'il m'utilise comme titulaire ou remplaçant. Bien sûr, il y a un plan prévu avec le staff sportif et médical d'Aston Villa, mais c'est comme ça à chaque pause internationale. Ce n'est pas différent cette fois-ci".

Un score plus serré qu'à l'aller ?

En l'absence de Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, Tielemans est l'un des rares leaders du groupe présents à Astana : "Cela joue un rôle évident dans la vie quotidienne du vestiaire. Ce sont des joueurs avec tant d'expérience. Leur voix porte : leur absence se fait sentir dans le vestiaire".

Mais cela ne doit pas se traduire par des exigences revues à la baisse : "C'est à nous de compenser et d'espérer obtenir un bon résultat, en jouant bien". Pourtant, avec ces absences, le synthétique, le décalage horaire, le froid polaire et la suspension de Rudi Garcia, les circonstances atténuantes ne manquent pas.





"Il n'y aura pas d'inquiétude, mais ce sont des sujets auxquels nous devons faire face. D'autant plus que le Kazakhstan a sa fierté, ils ne voudront pas perdre à nouveau sur un large score : personne n'apprécie cela. C'est à nous de faire notre travail", conclut Tielemans.