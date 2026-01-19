Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: García - Kotto
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! García - Kotto
Olivier Renard voit grand : un joueur à 30 millions d'euros dans le viseur d'Anderlecht
Anderlecht s'intéresse à Pablo Garcia, mais le jeune ailier du Betis Séville ne compte pas bouger cet hiver. (Lire la suite)
Cinq fois plus cher : voici combien la Gantoise va gagner avec la vente de Samuel Kotto
La Gantoise est sur le point de vendre Samuel Kotto au Stade de Reims. Un transfert qui va permettre aux Buffalos de réaliser une belle plus-value sur leur défenseur. (Lire la suite)
