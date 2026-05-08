Anthony Vanden Borre regrette : "Je pouvais renverser le match contre l'Argentine en 2014"

Douze ans plus tard, Anthony Vanden Borre regrette encore amèrement sa blessure encourue durant la Coupe du monde 2014. Selon lui, il aurait pu faire la différence et inverser la tendance contre l'Argentine en quarts de finale.

Petit voyage dans le temps. Nous sommes en 2014, et la Belgique est qualifiée pour sa première phase finale de Coupe du monde depuis 2002. La "génération dorée" en est aux prémices, et après une superbe campagne de qualification, nos Diables Rouges sont déjà considérés parmi les outsiders à la victoire finale.

La suite, tout le monde la connaît. Des victoires étriquées contre l'Algérie, la Russie et la Corée du Sud en phase de poules, puis une qualification pour les quarts de finale acquise en prolongations face aux États-Unis.

Un quart de finale perdu par la Belgique contre l'Argentine de Lionel Messi et Gonzalo Higuaín, buteur après sept minutes et demie (tout le monde se rappelle encore du commentaire de Rodrigo Beenkens sur ce but...) alors qu'il ne parvenait pas à tirer son épingle du jeu depuis le début du tournoi.

Comme muselée par une équipe bien plus expérimentée qu'elle, la Belgique n'avait jamais réussi à inverser la tendance, et avait été éliminée aux portes du dernier carré d'un tournoi tout de même considéré comme réussi et prometteur pour la suite de la génération dorée.

Anthony Vanden Borre aurait-il pu sauver la Belgique contre l'Argentine en 2014 ?

Mais l'équipe de Marc Wilmots était-elle nettement moins forte que l'Argentine, battue par l'Allemagne en finale ce jour-là ? Ce n'est pas spécialement l'avis d'Anthony Vanden Borre, revenu sur cette compétition au micro de Betano Belgium. Blessé, l'ancien latéral droit n'avait pas pu participer à cette rencontre... pour son plus grand regret, car il estimait pouvoir renverser la situation.





"Le seul regret que j'ai, c'est cette blessure. Peut-être que c'est moi qui l'ai provoquée, finalement. Mais je suis convaincu que si j'avais joué contre l'Argentine, j'aurais pu faire quelque chose. C'était un match fermé et, étant blessé, je le regardais depuis le banc. Il y avait moyen de faire deux ou trois folies sur le côté, pour enflammer le match."

"Un truc qui n'avait rien à voir avec la tactique, la stratégie et les consignes. Tous les joueurs n'ont pas ce courage, de dire que ça ne va pas, et que seul un truc de fou peut nous aider. Peut-être Eden Hazard, qui réfléchit à quelque chose que personne n'avait attendu et qui aurait pu débloquer le match. Je pense que sur cette rencontre, j'aurais pu faire quelque chose", a assuré Anthony Vanden Borre. On ne le saura, bien sûr, jamais.