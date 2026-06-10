Il mesure deux mètres à 19 ans : le Standard et quatre autres clubs belges suivent un robuste défenseur

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Il mesure deux mètres à 19 ans : le Standard et quatre autres clubs belges suivent un robuste défenseur
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Jeune défenseur central de Schalke 04, Claudio Katunda est suivi par plusieurs clubs belges, dont le Standard. Malgré un contrat courant jusqu'au 30 juin 2027, le Germano-congolais pourrait se révéler "gratuit" pour les Rouches.

Plus que quelques jours avant que le mercato n'ouvre officiellement ses portes en Belgique. Plusieurs clubs n'ont cependant pas tardé à réaliser leurs premières emplettes, à l'image du Standard avec Bruny Nsimba, de l'Antwerp avec l'Équatorien Carlos Meija, de Charleroi avec Noah Solheid ou encore de l'Union Saint-Gilloise avec Nikki Havenaar et Nohim Chibani.

En bord de Meuse, en outre, d'autres dossiers devraient se concrétiser dans les prochains jours : Laurens Goemaere a déjà signé son contrat de quatre ans et devrait être officialisé prochainement, tandis que les discussions sont en bonne voie avec Dimitri Lavalée, en passe donc de revenir dans le club où il a été formé.

Le Standard s'intéresse au jeune défenseur central Claudio Katunda

Un défenseur central qui devrait en appeler d'autres pour les Rouches. Marc Wilmots et la direction sportive veulent renforcer un secteur défensif privé jusqu'en janvier de Josué Homawoo, victime d'une rupture du tendon d'Achille, et que pourrait quitter Daan Dierckx, qui n'obtient que très rarement les faveurs de Vincent Euvrard et qui pourrait se trouver un nouveau défi.

Après l'expérience de Lavalée, qui fêtera son 30e anniversaire au mois de janvier, le Matricule 16 aimerait recruter un profil plus jeune et s'intéresserait, selon nos informations, à Claudio Katunda. Né à Hanovre, en Allemagne, ce robuste défenseur central de 19 ans, mesurant deux mètres, appartient à Schalke 04 depuis le 1er juillet 2024 et son arrivée en provenance de Paderborn.

Plusieurs autres clubs belges également intéressés

Membre important de l'équipe U19 du club de la Ruhr, Claudio Katunda a récemment prolongé son contrat (une option d'un an levée automatiquement s'il jouait plus de douze matchs) à Schalke 04, qui souhaite l'intégrer à sa deuxième équipe évoluant en Regionalliga West, le quatrième niveau allemand. Cependant, plusieurs clubs belges veulent offrir au Germano-congolais une première saison chez les professionnels, et Katunda serait prêt à rejoindre l'un de ces clubs si la bonne opportunité se présente.

Ce serait aussi le cas pour Schalke 04, qui serait prêt à le libérer de cette année supplémentaire de contrat en échange de 10 % sur un prochain transfert du jeune joueur. Schalke serait également prêt à abandonner ses frais de formation internationaux, équivalents à 180.000 €, si Katunda signait son premier contrat professionnel dans un club de catégorie 1. Il serait donc "gratuit" pour un club comme le Standard.

Toujours selon nos informations, le Matricule 16, où Ange-Gabriel Kokora demeure probablement l'un des seuls défenseurs du SL16 FC pouvant envisager un avenir à court/moyen terme dans le noyau A, avec Noah Sy et Darryl Nkulikiyimana, serait en concurrence avec Oud-Heverlee Louvain, le Cercle, Lommel et le Lierse sur ce dossier.

Anderlecht a choisi une autre cible

En bord de Meuse, Claudio Katunda pourrait représenter un profil idéal pour rapidement faire la passerelle entre la deuxième équipe active en D1 FFA et le noyau A. Des contacts ont également existé avec le Sporting d'Anderlecht, qui a préféré décliner le profil car il ne correspond pas pleinement à ce qui est recherché par la direction bruxelloise.

Les Mauves veulent un défenseur central plus polyvalent, d'où leur intérêt pour Hugo Bayomog, du LOSC, qui a été révélé chez nos confrères de la presse française, dont Foot Mercato, il y a quelques jours, et qui est donc bien réel.

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