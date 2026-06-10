La surprise du chef : Raphael Holzhauser de retour en Belgique comme joueur-entraîneur

Vous souvenez-vous de Raphael Holzhauser ? Le meneur de jeu autrichien n'a pas encore raccroché les crampons, il effectue même son retour en Belgique.

Du temps de sa (brève) splendeur au Beerschot, Raphael Holzhauser a été un joueur frisson de Pro League. Au sein de l'équipe surprise de la saison 2020/2021 sous les ordres d'Hernan Losada, l'Autrichien avait lui aussi déjoué les pronostics en se hissant jusqu'à la deuxième place du classement du Soulier d'Or grâce à un premier tour tonitruant (il finira la saison avec 16 buts et 16 assists en 34 matchs).

Son état de grâce n'avait toutefois pas duré, débouchant sur un passage peu concluant à Louvain, qui l'a ensuite prêté (sans beaucoup plus de résultat) au TSV 1860 München. Holzhauser s'est ensuite refait une santé dans les championnats luxembourgeois et maltais. Ces derniers mois, il était actif au pays, au SV Gloggnitz (troisième division autrichienne).

Raphael Holzhauser comme joueur-entraîneur

Depuis son départ de Pro League, le natif de Vienne évolue dans un registre assez différent. Sur le terrain, il s'est en effet recyclé...comme défenseur central. Mais ce n'est pas tout, il reste également sur sa première saison comme joueur-entraîneur.

Une double casquette qu'il va conserver dans les prochains mois pour son retour en Belgique. Le KSK Beveren (club de première provinciale, à ne pas confondre avec le SK Beveren, promu en D1A) a en effet annoncé la venue de l'éphémère international autrichien (deux sélections), désormais âgé de 33 ans.

"Je crois que nous sommes la seule équipe en Belgique à adopter le concept de joueur-entraîneur, mais nous y croyons énormément. Le KSK Beveren reste un club à part, soutenu par ses supporters. Rapha a déjà prouvé à Gloggnitz qu’il pouvait réussir en tant que joueur-entraîneur, et il est très motivé pour réitérer ce succès ici. Outre la discipline et la condition physique, il accorde une grande importance à l’esprit d’équipe", explique Robert Buyens, le manager de Beveren.



