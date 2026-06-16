Une De Cat 2.0 ? Anderlecht prend une grosse décision avec Mihajlo Cvetkovic

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Une De Cat 2.0 ? Anderlecht prend une grosse décision avec Mihajlo Cvetkovic
Photo: © photonews
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Le Sporting d'Anderlecht pourrait empêcher Mihajlo Cvetkovic de disputer l'Euro U19 avec la Serbie, puisqu'il ne s'agit pas d'une compétition officielle dans le calendrier de la FIFA et que le tournoi intervient en pleine préparation pour les Mauves. Un dossier Nathan De Cat 2.0.

Souvenez-vous, fin de l’année dernière. Nathan De Cat s’était retrouvé au cœur d’une véritable polémique à Anderlecht lorsqu’il voulait rejoindre la sélection U17 pour la Coupe du monde, alors que son club ne souhaitait pas le laisser partir. Finalement, le RSCA avait dû lâcher du lest, tant la situation était juridiquement et sportivement complexe.

Le club bruxellois voulait pourtant maintenir sa position et ne pas libérer son joueur. Mais Nathan De Cat avait malgré tout été repris dans la sélection nationale, notamment parce qu’une partie du tournoi se déroulait durant la trêve internationale. En guise de dernier compromis, Anderlecht avait alors proposé à la fédération qu’il puisse se rendre au Qatar pour deux matchs pendant cette période.

Après l’affaire De Cat, l’affaire Cvetkovic ?

Un scénario que le Sporting n’avait pas envie de revivre, mais contre lequel il ne pourrait pas grand-chose. Durant une fenêtre internationale, un club est en effet tenu de libérer son joueur, même pour les sélections de jeunes.

De Cat, lui aussi, avait évidemment son mot à dire sur une éventuelle convocation. Avait-il vraiment envie de partir dix jours au Qatar, puis de revenir pour enchaîner directement avec Anderlecht ? Le dilemme était réel : en cas de refus, il risquait aussi de compromettre ses futures sélections avec les équipes nationales espoirs.

Le Diablotin a souffert en fin de saison

Finalement, la Coupe du monde s’était terminée en eau de boudin pour la Belgique, éliminée dès les seizièmes de finale par le Portugal, et le dossier avait rapidement disparu des radars. Quoique : en fin de saison, et surtout en play-offs, le Diable Rouge, dans une saison à 46 matchs et près de 3.500 minutes toutes compétitions confondues, paraissait très émoussé. Le joueur de 17 ans a disputé plusieurs rencontres avec un genou strappé, ce qui, à cet âge, n’est jamais idéal.

Plusieurs observateurs s’en étaient inquiétés et espéraient que Nathan De Cat puisse lever le pied, mais jusqu’à la finale de la Coupe de Belgique, il était indispensable pour le Sporting d’Anderlecht.

Pas d’Euro U19 pour Mihajlo Cvetkovic ?

Aujourd’hui, le Sporting d’Anderlecht est confronté au même dilemme avec Mihajlo Cvetkovic. Les Mauves ne souhaitent pas le laisser participer à l’Euro U19, du 28 juin au 11 juillet. En effet, le RSCA devra déjà jouer un tour préliminaire de l’Europa League le 23 juillet et aura besoin d’un Cvetkovic en forme, et ayant fait la préparation avec le groupe, à ce moment-là. Revivre le scénario de la saison passée, sans phase de ligue européenne après une double désillusion en qualifications, est impensable pour les Mauves.

Selon le média serbe Mozzart Sport, Anderlecht veut donc garder Cvetkovic à sa disposition. L’Euro U19 ne figure pas comme une compétition officielle au calendrier FIFA, ce qui permet au RSCA de s’y opposer. La Croatie, l’Italie et l’Ukraine seront les adversaires de la Serbie lors de l’Euro qui se déroulera au Pays de Galles.

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