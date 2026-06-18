Tout juste parti de la RAAL : une bonne connaissance de Nicolas Frutos à Charleroi ?

Maintenant que Mario Kohnen a été confirmé comme T1 de Charleroi, les contours du staff du Sporting sont de plus en plus clairs. Mais un nouvel adjoint devrait encore débarquer.

Il y a un an, à pareille époque, Hans Cornelis et Mario Kohnen étaient encore les adjoints de Rik De Mil. Avec leurs deux promotions successives, Charleroi doit à nouveau étoffer son staff. Les Zèbres ont déjà annoncé la venue de Louis Viroux, en provenance de La Louvière, comme nouveau responsable de la méthodologie sportive du club.

Mais un adjoint devrait également venir seconder Mario Kohnen, fraîchement conforté dans ses fonctions de T1. Et ce pourrait bien être un autre ancien de la RAAL. La Dernière Heure rapporte en effet que Mickael Seoudi pourrait rejoindre le Mambourg.

Du renfort à venir pour Mario Kohnen

L'ancien milieu offensif de Beveren a été l'adjoint de Frédéric Taquin pendant trois ans chez les Loups, participant aux trois montées sucessives du club vers la D1A. Notamment responsables des phases arrêtées, le natif de Maubeuge a déjà annoncé son départ du staff louviérois. Profitera-t-il de ses relations avec Nicolas Frutos pour rebondir ailleurs dans le Hainaut ?

La réponse n'est pas encore totalement affirmative. En effet, un autre candidat est encore en balance. Il s'agit de Manel Expósito, un entraîneur espagnol de 44 ans. Lui aussi connaît bien le football belge pour avoir lancé sa carrière de coach à Eupen, où il a seconde Beñat San José, Claude Makélélé et Jordi Condom après avoir mis un terme à sa carrière de joueur chez les Pandas. Lors de l'Euro 2021, il a travaillé pour la fédération belge, en fournissant au staff de Roberto Martinez des rapports détaillés sur les adversaires des Diables Rouges.



Après deux ans dans le staff de l'Udinese, il est ensuite revenu en Pro League, secondant Oscar Garcia à Louvain, avant de le suivre dans le championnat mexicain. Cette saison, il oeuvrait dans le staff du CSKA Moscou.