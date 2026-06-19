Les supporters anderlechtois privés d'un déplacement majeur la saison prochaine

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Les supporters anderlechtois privés d'un déplacement majeur la saison prochaine

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Anderlecht a été sanctionné après les débordements survenus lors de la finale de la Coupe de Belgique. Les supporters mauves seront ainsi privés de déplacement au stade Joseph Marien, l'antre de l'Union Saint-Gilloise, la saison prochaine. Et ce, pour toutes les compétitions.

À défaut de voir leurs joueurs le mettre sur la pelouse lors de la dernière finale de la Coupe de Belgique, contre l'Union Saint-Gilloise, les supporters anderlechtois avaient mis le feu dans les tribunes du stade roi Baudouin, en mai dernier. Et pas qu'avec les feux de bengale censés apporter de l'ambiance.

Environ 500 sièges arrachés ou brûlés, graffitis, déchets, sanitaires dégradés : la facture s'élevait à 70.000 euros de dégâts selon l'échevine bruxelloise des Sports Florence Frelinx (MR).

Toutes compétitions confondies

Le Comité disciplinaire pour le football professionnel de l'Union belge a donc décidé de punir Anderlecht et ses partisans et a annoncé la sanction, ce vendredi. Les "Mauves" joueront sans leurs soutiens, lors de tous les déplacements au stade Joseph Marien, l'antre de l'Union Saint-Gilloise, prévus pour la saison 2026/2027. Et ce, qu'il s'agisse des rencontres de championnat, de Coupe ou d'une éventuelle joute amicale. En plus de cela, le club écope d'une amende de 8.000 euros.

Anderlecht peut évidemment encore faire appel de la décision. Si tel était le cas, l'affaire serait portée devant le Conseil disciplinaire pour le football professionnel.


Les mauvaises langues diront que les fans du club le plus titré du pays s'éviteront une nouvelle désillusion en effectuant le court déplacement jusqu'au Parc Duden, où les "Mauves" ne se sont plus imposés depuis le 11 février 2021. Depuis lors, le bilan est de 8 défaites et 2 partages.

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