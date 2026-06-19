Un international espoirs portugais passe professionnel au Sporting d'Anderlecht

Jeune milieu de terrain de 15 ans, né à Bruxelles mais représentant le Portugal en équipe nationale espoirs, Daniel Deldicq vient de signer son premier contrat professionnel au Sporting d'Anderlecht. Il était arrivé en provenance du Club de Bruges durant l'été 2022.

En ce début de mercato estival, la priorité du Sporting d'Anderlecht est évidemment de trouver un entraîneur et des joueurs compétitifs pour l'équipe première, mais également de construire un deuxième noyau capable de se sauver en Challenger Pro League.

Il n'y aura, cette année, plus de quota pour les équipes U23, et chacune d'entre elles devra mériter son maintien dans le monde professionnel sur le terrain. Les grands clubs que sont Bruges, Anderlecht, La Gantoise et Genk risquent donc d’assez bien les renforcer cet été.

Avec de nouveaux joueurs, par exemple, mais aussi en faisant passer un cap à de plus jeunes joueurs qui attendent de faire leurs débuts dans le monde professionnel. C'est ce que pourrait faire le Sporting d'Anderlecht avec Daniel Deldicq.

Un premier contrat professionnel pour Daniel Deldicq à Anderlecht

Milieu de terrain de 15 ans, arrivé en 2022 en provenance du centre de formation du Club de Bruges, l'international espoirs portugais, né à Forest dans la capitale belge, vient de signer son premier contrat professionnel chez les Mauves.

Désormais lié au RSCA jusqu'au 30 juin 2029, Daniel Deldicq devra d'abord prendre du galon avec les U18 compte tenu de son jeune âge, mais il est très probable de le voir recevoir sa chance en Challenger Pro League d'ici l'expiration de son contrat.



