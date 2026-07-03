Le Club Bruges mise sur un entraîneur qui a travaillé avec Guardiola et Kompany pour remplacer Jonas De Roeck

Le Club Bruges a trouvé le successeur de Jonas De Roeck à la tête du Club NXT. C'est le Néerlandais Piet Cremers qui prendra les commandes de l'équipe U23 avec pour mission de poursuivre le développement des plus grands talents brugeois. Le club a officialisé la nouvelle ce vendredi.

L'entraîneur de 31 ans possède déjà une solide expérience internationale. Récemment adjoint de la sélection galloise, il a également travaillé dans plusieurs clubs aux Pays-Bas et en Angleterre, notamment à l'Excelsior Rotterdam, au NAC Breda, à Brentford et à Burnley.

L'expérience la plus marquante de son parcours reste toutefois son passage à Manchester City. Il y occupait le poste de responsable de l'analyse de la performance et des données, collaborant étroitement avec Pep Guardiola. Par la suite, il a également intégré le staff technique de Vincent Kompany à Burnley en tant qu'entraîneur adjoint.

Avec cette nomination, le Club de Bruges entend poursuivre sa politique de formation en facilitant encore plus la transition des jeunes joueurs vers le noyau A. Son expertise en matière de développement des talents et d'analyse des performances a pesé dans le choix de la direction.

"Je suis fier de rejoindre le Club NXT. La vision footballistique claire du Club de Bruges et son accent mis sur le développement des jeunes correspondent parfaitement à ma manière de travailler", a déclaré Piet Cremers. Le technicien néerlandais dirigera son premier entraînement le 8 juillet.

Piet Cremers wordt de nieuwe hoofdcoach van Club NXT. Welkom, Piet! 🔵⚫️



De komst van Cremers betekent dat Club NXT afscheid neemt van De Roeck. Club wil Jonas van harte bedanken voor zijn harde werk afgelopen seizoen en wensen hem het allerbeste in de toekomst! 🙏 pic.twitter.com/KK0xyXHKeK



— Club NXT (@ClubNxt) July 3, 2026

Jonas De Roeck s'en va

L'arrivée de Piet Cremers marque également la fin de l'aventure de Jonas De Roeck à la tête du Club NXT. "L’arrivée de Cremers signifie que le Club NXT se sépare de Jonas De Roeck (46)," a écrit la formation brugeoise. Le Club de Bruges a remercié le technicien de 46 ans pour son travail et lui a souhaité le meilleur pour la suite de sa carrière.

La saison écoulée s'est révélée compliquée pour les U23 brugeois. Arrivé en octobre 2025, De Roeck avait tenté de redonner de la stabilité à une équipe en difficulté, sans parvenir à inverser durablement la tendance. En 24 rencontres de Challenger Pro League, son équipe n'a récolté qu'une moyenne de 0,75 point par match. En Youth League, il a cependant atteint la finale avec les U19. Une belle réussite, malgré la défaite aux tirs au but face au Real Madrid.