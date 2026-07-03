Le Club Bruges mise sur un entraîneur qui a travaillé avec Guardiola et Kompany pour remplacer Jonas De Roeck

Le Club Bruges mise sur un entraîneur qui a travaillé avec Guardiola et Kompany pour remplacer Jonas De Roeck
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Club Bruges a trouvé le successeur de Jonas De Roeck à la tête du Club NXT. C'est le Néerlandais Piet Cremers qui prendra les commandes de l'équipe U23 avec pour mission de poursuivre le développement des plus grands talents brugeois. Le club a officialisé la nouvelle ce vendredi.

L'entraîneur de 31 ans possède déjà une solide expérience internationale. Récemment adjoint de la sélection galloise, il a également travaillé dans plusieurs clubs aux Pays-Bas et en Angleterre, notamment à l'Excelsior Rotterdam, au NAC Breda, à Brentford et à Burnley.

L'expérience la plus marquante de son parcours reste toutefois son passage à Manchester City. Il y occupait le poste de responsable de l'analyse de la performance et des données, collaborant étroitement avec Pep Guardiola. Par la suite, il a également intégré le staff technique de Vincent Kompany à Burnley en tant qu'entraîneur adjoint.

Avec cette nomination, le Club de Bruges entend poursuivre sa politique de formation en facilitant encore plus la transition des jeunes joueurs vers le noyau A. Son expertise en matière de développement des talents et d'analyse des performances a pesé dans le choix de la direction.

"Je suis fier de rejoindre le Club NXT. La vision footballistique claire du Club de Bruges et son accent mis sur le développement des jeunes correspondent parfaitement à ma manière de travailler", a déclaré Piet Cremers. Le technicien néerlandais dirigera son premier entraînement le 8 juillet.

Jonas De Roeck s'en va

L'arrivée de Piet Cremers marque également la fin de l'aventure de Jonas De Roeck à la tête du Club NXT. "L’arrivée de Cremers signifie que le Club NXT se sépare de Jonas De Roeck (46)," a écrit la formation brugeoise. Le Club de Bruges a remercié le technicien de 46 ans pour son travail et lui a souhaité le meilleur pour la suite de sa carrière.

La saison écoulée s'est révélée compliquée pour les U23 brugeois. Arrivé en octobre 2025, De Roeck avait tenté de redonner de la stabilité à une équipe en difficulté, sans parvenir à inverser durablement la tendance. En 24 rencontres de Challenger Pro League, son équipe n'a récolté qu'une moyenne de 0,75 point par match. En Youth League, il a cependant atteint la finale avec les U19. Une belle réussite, malgré la défaite aux tirs au but face au Real Madrid.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Club Brugge NXT

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/07: Brown - Kompany - Allegri

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/07: Brown - Kompany - Allegri

16:20
OFFICIEL : le Bayern de Vincent Kompany accueille une révélation allemande

OFFICIEL : le Bayern de Vincent Kompany accueille une révélation allemande

16:20
OFFICIEL : Anderlecht annonce le départ de Devon De Corte, qui se lance dans un défi à l'étranger

OFFICIEL : Anderlecht annonce le départ de Devon De Corte, qui se lance dans un défi à l'étranger

15:00
Le nouvel entraîneur de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku à Naples est connu

Le nouvel entraîneur de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku à Naples est connu

14:35
LIVE Coupe du monde 3/7 : "Il n’y avait pas penalty", Luka Modrić critique la VAR

LIVE Coupe du monde 3/7 : "Il n’y avait pas penalty", Luka Modrić critique la VAR

14:06
Habib Beye pour remplacer Pape Thiaw au poste de sélectionneur du Sénégal ?

Habib Beye pour remplacer Pape Thiaw au poste de sélectionneur du Sénégal ?

14:00
OFFICIEL : un cadre de l'Antwerp prolonge son contrat

OFFICIEL : un cadre de l'Antwerp prolonge son contrat

13:00
Julian Nagelsmann est limogé de son poste de sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp prêt à le remplacer ?

Julian Nagelsmann est limogé de son poste de sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp prêt à le remplacer ?

13:20
Officiel : Felice Mazzù ramène une vieille connaissance de Charleroi à Eupen

Officiel : Felice Mazzù ramène une vieille connaissance de Charleroi à Eupen

12:30
Accord personnel avec le joueur : l'Inter Milan pousse pour un cadre de l'Union

Accord personnel avec le joueur : l'Inter Milan pousse pour un cadre de l'Union

12:00
Un investisseur ciblé, un scénario catégoriquement écarté : le point sur la reprise du Standard

Un investisseur ciblé, un scénario catégoriquement écarté : le point sur la reprise du Standard

11:30
3
Le Club de Bruges s'offre deux espoirs du Paris Saint-Germain

Le Club de Bruges s'offre deux espoirs du Paris Saint-Germain

22:00
En vue contre le Sénégal : la Roma drague un Diable Rouge en plein Mondial

En vue contre le Sénégal : la Roma drague un Diable Rouge en plein Mondial

11:00
Persévérance et coup de fil à Lucas Stassin : les dessous de l'arrivée de Léo Pétrot à Anderlecht

Persévérance et coup de fil à Lucas Stassin : les dessous de l'arrivée de Léo Pétrot à Anderlecht

10:30
Seattle, trop "woke" pour Trump ? Le président ne soutiendra pas Team USA face aux Diables Rouges

Seattle, trop "woke" pour Trump ? Le président ne soutiendra pas Team USA face aux Diables Rouges

09:40
📷 Fini le damier vert et blanc : la RAAL présente son nouveau maillot

📷 Fini le damier vert et blanc : la RAAL présente son nouveau maillot

10:02
Officiel : Sébastien Dewaest se lance comme entraîneur dans l'un de ses anciens clubs

Officiel : Sébastien Dewaest se lance comme entraîneur dans l'un de ses anciens clubs

09:00
"Sorry, Rudi" : un site Internet permet de s'excuser auprès du sélectionneur des Diables

"Sorry, Rudi" : un site Internet permet de s'excuser auprès du sélectionneur des Diables

09:20
Coup de tonnerre en Allemagne, Jürgen Klopp se prépare !

Coup de tonnerre en Allemagne, Jürgen Klopp se prépare !

08:30
Cette nouvelle règle importante de la Coupe du monde ne sera pas maintenue en Europe la saison prochaine

Cette nouvelle règle importante de la Coupe du monde ne sera pas maintenue en Europe la saison prochaine

08:00
Les Diables les avaient giflés en mars : qu'est-ce qui a changé aux USA ? Analyse

Les Diables les avaient giflés en mars : qu'est-ce qui a changé aux USA ?

07:30
1
Un coup à jouer en huitième ? Il y avait une classe d'écart entre la Suisse et l'Algérie

Un coup à jouer en huitième ? Il y avait une classe d'écart entre la Suisse et l'Algérie

07:04
Anderlecht retient son souffle avant Hammarby : les nouvelles de la blessure de Nathan De Cat

Anderlecht retient son souffle avant Hammarby : les nouvelles de la blessure de Nathan De Cat

06:00
Chancelant jusqu'au bout mais qualifié : Roberto Martinez conjure ses démons face à la Croatie

Chancelant jusqu'au bout mais qualifié : Roberto Martinez conjure ses démons face à la Croatie

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/07: De Cat - Sels - Duranville

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/07: De Cat - Sels - Duranville

22:00
Qui met l'ambiance dans le vestiaire des Diables ? "Les choix musicaux d'Arthur n'étaient pas très bons..."

Qui met l'ambiance dans le vestiaire des Diables ? "Les choix musicaux d'Arthur n'étaient pas très bons..."

05:00
Vers un grand retour en Jupiler Pro League ? Matz Sels a pris sa décision

Vers un grand retour en Jupiler Pro League ? Matz Sels a pris sa décision

20:40
LIVE Coupe du monde 2/7 : L'Espagne s'impose sans douter et rejoint les huitièmes de finale

LIVE Coupe du monde 2/7 : L'Espagne s'impose sans douter et rejoint les huitièmes de finale

23:03
📷 "J'ai moi-même payé pour apprendre" : Rudi Garcia explique encore ses propos après Belgique - Sénégal

📷 "J'ai moi-même payé pour apprendre" : Rudi Garcia explique encore ses propos après Belgique - Sénégal

22:30
Un Diable Rouge n'en revient pas : "Je n'avais jamais vécu ça"

Un Diable Rouge n'en revient pas : "Je n'avais jamais vécu ça"

21:20
Rudi Garcia, génie ou chanceux ? "Ma grand-mère aurait pu faire pareil"

Rudi Garcia, génie ou chanceux ? "Ma grand-mère aurait pu faire pareil"

21:40
3
Une aubaine pour Anderlecht ? Un autre grand club entre dans la course pour Nathan De Cat

Une aubaine pour Anderlecht ? Un autre grand club entre dans la course pour Nathan De Cat

21:00
Personne n'est intouchable chez les Diables : "Peu importe ton nom, tu peux sortir"

Personne n'est intouchable chez les Diables : "Peu importe ton nom, tu peux sortir"

20:20
Pourquoi Jeremy Doku passe totalement à côté de son tournoi

Pourquoi Jeremy Doku passe totalement à côté de son tournoi

19:35
Officiel : nouveau club pour Julien Duranville après son départ de Dortmund

Officiel : nouveau club pour Julien Duranville après son départ de Dortmund

18:50
Un joueur du Club de Bruges tout proche d'un départ pour quatre millions d'euros

Un joueur du Club de Bruges tout proche d'un départ pour quatre millions d'euros

02/07

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved