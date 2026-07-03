Le nouvel entraîneur de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku à Naples est connu

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Le nouvel entraîneur de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku à Naples est connu
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Massimiliano Allegri est le nouvel entraîneur de Naples. Le club italien a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié ce vendredi.

Récemment limogé de son poste d'entraîneur de l'AC Milan suite à l'échec d'une qualification pour la Ligue des champions, Massimiliano Allegri n'a pas traîné à retrouver du travail. Il a paraphé un contrat avec Naples jusqu'au 30 juin 2029.

Le CV impressionnant de Massimiliano Allegri

La formation italienne a vanté le parcours de son nouvel entraîneur dans un communiqué publié sur son site web : "Après une longue carrière de joueur, qui comprenait notamment un passage à Naples lors de la saison 1997/98, Max Allegri a commencé sa carrière d’entraîneur en 2003/04 avec l’Aglianese. En 2007/08, il a mené Sassuolo à sa toute première promotion en Serie B et a également remporté la Supercoupe de Serie C1 la même année. Quelques mois plus tard, il a fait ses débuts comme entraîneur en Serie A avec Cagliari, terminant la saison à la neuvième place et remportant le prix Panchina d’Oro."

"En 2010, il a rejoint l’AC Milan, remportant le 18e Scudetto du club et sa sixième Supercoupe d’Italie. De 2014 à 2019, il a entraîné la Juventus, remportant cinq titres de champion consécutifs, quatre Coupes d’Italie consécutives et deux Supercoupes d’Italie. Durant cette période, il a également mené les Bianconeri à deux finales de Ligue des champions. Après une pause de deux ans, il est revenu entraîner la Juventus, remportant sa cinquième Coupe d’Italie en 2024. La saison dernière, il était de retour sur le banc de l’AC Milan, terminant la saison à la cinquième place", a ajouté Naples avant de conclure : "Bienvenue à notre nouvel entraîneur, Max Allegri !"

Les deux Belges de Naples, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, connaissent donc leur entraîneur pour la saison prochaine. Le buteur belge semble cependant se diriger vers un départ après la Coupe du monde.

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