Officiel : Felice Mazzù ramène une vieille connaissance de Charleroi à Eupen

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : Felice Mazzù ramène une vieille connaissance de Charleroi à Eupen
Photo: © photonews

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Felice Mazzù prend ses marques à Eupen. Il y est rejoint par Laurent Deraedt. L'entraîneur des gardiens débute ainsi une troisième collaboration avec le nouvel entraîneur des Pandas.

Avec de nouveaux investisseurs et un nouveau staff mené par Felice Mazzù, Eupen veut parvenir à faire ce dont il a été incapable la saison dernière : accrocher le top 6, lutter jusqu'au bout pour un retour en première division, à l'image de ce que Mazzù avait créé du côté de l'Union Saint-Gilloise.

Alors que la première séance d'entraînement a eu lieu lundi, le staff continue à se dessiner. Avec une arrrivée en provenance du Sporting Charleroi à la clé. L'entraîneur des gardiens Laurent Deraedt a en effet rejoint les Pandas.

Il s'agit d'un homme de confiance de Felice Mazzù : les deux hommes avaient collaboré à l'Union Saint-Gilloise, Deraedt suivant son T1 lors de son aventure à Anderlecht. Leurs routes s'étaient ensuite séparées, Laurent Deraedt intégrant le staff d'Issame Charaï à la tête des U23 marocains. Charleroi a ensuite pensé à lui pour remplacer Cédric Berthelin, parti à Lens. Au Mambourg, il a ainsi travaillé avec Rik De Mil, Hans Cornelis et Mario Kohnen.

De l'expérience pour le staff d'Eupen

Il ne connaîtra pas de troisième saison dans le Pays Noir, Felice Mazzù le subtilisant à Mario Kohnen, lui-même ancien pilier d'Eupen. Il faut dire que l'estime de Mazzù pour son entraîneur des gardiens est grande ; c'est Anthony Moris qui avait initié la rencontre entre les deux hommes lorsque l'Union se cherchait un nouvel entraîneur des gardiens.


L'international luxembourgeois est très lié à son mentor après avoir travaillé avec lui du côté de Virton. Quand Felice Mazzù a appelé Moris pour qu'il signe à l'Union, le gardien a également glissé le nom de Laurent Deraedt pour étoffer le staff saint-gillois. Résultat : le match a été immédiat avec Mazzù, l'entraîneur des gardiens a même signé au Parc Duden avant Anthony Moris. Il n'est donc pas étonnant de le voir désormais s'engager au Kehrweg.

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