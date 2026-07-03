OFFICIEL : un cadre de l'Antwerp prolonge son contrat

Alors que l’incertitude autour de l’avenir du club continue de s’éterniser, le Great Old a annoncé prolongé le contrat de Christopher Scott ce vendredi.

Christopher Scott a prolongé son contrat avec l'Antwerp jusqu'en juin 2028. Le club a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Christopher Scott (24) heeft zijn contract bij RAFC met twee jaar verlengd. Hij ligt nu vast tot de zomer van 2028. Scott begint straks aan zijn vierde seizoen op de Bosuil en heeft tot nu 86 wedstrijden in het eerste elftal op de teller staan. Daarin scoorde hij 8 keer.



Schön,… pic.twitter.com/kcWe9OVGUD — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 3, 2026

Depuis son arrivée à l'été 2022, Christopher Scott est devenu un élément important de l'effectif anversois. Jusqu'à présent, il a disputé 86 matches officiels avec le Great Old, inscrivant huit buts.

Du Bayern à l'Antwerp

L'Antwerp avait recruté Scott il y a quatre ans en provenance de la réserve du Bayern Munich, pour un montant d'environ 1,4 million d'euros. International allemand chez les jeunes jusqu'en U20, le joueur de 24 ans est un attaquant polyvalent, particulièrement à l'aise sur le flanc gauche.

Lors de la saison 2023-2024, Scott avait été prêté au Hannover 96 afin d'obtenir plus de temps de jeu. De retour à l'Antwerp, il est parvenu à retrouver sa place dans le noyau de l'équipe première. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est actuellement estimée à 2,2 millions d'euros.





Toujours des incertitudes à l'Antwerp

Cette prolongation intervient dans un contexte particulier. Depuis plusieurs semaines, l'Antwerp traverse une période d'incertitude en raison de la situation financière entourant son propriétaire, Paul Gheysens, et des discussions concernant une éventuelle reprise du club. Sur le plan sportif également, peu de mouvements ont été enregistrés ces dernières semaines. L'Antwerp est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur principal et plusieurs dossiers importants restent en suspens.

Dans ce contexte, la prolongation de Christopher Scott constitue une note positive. Malgré les nombreuses incertitudes, le club parvient à sécuriser l'avenir d'un joueur présent dans le noyau A depuis plusieurs saisons. Un signe que, en coulisses, l'Antwerp continue de préparer son effectif pour les années à venir malgré une situation délicate.