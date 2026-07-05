🎥 Ils n'ont pas pris une ride, ou presque : deux anciens d'Anderlecht régalent à l'autre bout de la planète

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Ils n'ont pas pris une ride, ou presque : deux anciens d'Anderlecht régalent à l'autre bout de la planète
Photo: © photonews
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A des milliers de kilomètres d'Anderlecht, Nicolae Stanciu et Frank Acheampong sont désormais coéquipiers dans le club chinois du Dalian Yingbo. Et ils y montrent encore de beaux restes, pour le plus grand plaisir de la Chinese Super League.

L'un est arrivé à Anderlecht comme le transfert le plus cher de l'histoire du club et restera comme l'une des ses plus grandes déceptions, l'autre a intégré le noyau sur la pointe des pieds et a marqué les esprits par ses accélérations et ses buts cruciaux en Coupe d'Europe : Nicolae Stanciu et Frank Acheampong n'ont pas laissé les mêmes souvenirs au Sporting mais partagent un point commun : ils évoluent tout deux dans le championnat chinois.

Les deux anciens Mauves sont même coéquipiers au Dalian Yingbo, actuel troisième de la Chinese Super League. Stanciu et Acheampong figurent parmi les deux étrangers de l'équipe et en sont donc les stars ; le Roumain porte d'ailleurs le brassard de capitaine.

Et après deux défaites de rang, ils étaient appelés à prendre leurs responsabilités pour enrayer cette spirale négative. Message reçu cinq sur cinq, puisque les deux anciens compères du Lotto Park sont à l'origine du premier but de leur équipe.

Acheampong sert Stanciu sur un plateau

Alors que le Dalian était mené 0-1 par les Wuhan Three Towns juste avant la mi-temps, Acheampong est sorti de sa boîte pour passer deux hommes sur le côté gauche, avant de céder pour Stanciu en retrait. L'international roumain a fait le reste d'un superbe contrôle orienté en guise de feinte de corps, il a ensuite conclu hors de portée du gardien adverse.

Le Dalian Yingbo a donc égalisé et a finalement remporté la rencontre sur le score de 3-2. Le Chengdu Rongcheng, leader de la compétition, a beau être déjà irattrapable avec ses 15 points d'avance en tête du classement, la victoire n'en est pas moins précieuse pour garder de l'avance sur la meute de poursuivants au pied du podium.

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