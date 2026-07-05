Après Nacho Ferri, Dévy Rigaux et Feyenoord veulent un autre joueur de Pro League à plus de 5 M€

Après Nacho Ferri, arrivé en provenance de Westerlo, Dévy Rigaux aimerait recruter un deuxième joueur de Jupiler Pro League à Feyenoord. L'ancien directeur sportif du Club de Bruges insiste en effet sur la piste Davis Opoku de Louvain.

Nouveau directeur technique du Feyenoord Rotterdam, Dévy Rigaux ajoute une sauce bien belge à son premier mercato estival sur le sol néerlandais.

L'ancien directeur du football du Club de Bruges s'est en effet attaché les services de Charles Vanhoutte, que son équipe a évidemment affronté lorsque l'(ex-?) Diable Rouge portait les couleurs de l'Union Saint-Gilloise, mais aussi Nacho Ferri, l'avant-centre espagnol de Westerlo.

Deux joueurs qui ont tout de même coûté au total près de 15 millions d'euros, mais sur lesquels le nouvel homme fort des Rotterdamois compte beaucoup. Dévy Rigaux estime qu'il dispose d'assez de talent, en Jupiler Pro League, pour ramener Feyenoord au sommet du football néerlandais.

Feyenoord et Dévy Rigaux se concentrent sur la piste Davis Opoku

Il aurait d'ailleurs récemment accéléré une piste déjà mentionnée il y a près d'un mois. Elle mène à Davis Opoku, arrière droit de 18 ans qui s'est révélé sous les couleurs de Louvain cette saison. Il serait l'une des deux options prioritaires de la direction sportive à ce poste, avec l'Allemand d'origine turque Taylan Bulut, qui évolue à Beşiktaş.

L'international belge U19 est déjà fortement courtisé, puisqu'OHL aurait déjà refusé une offre de cinq millions d'euros venue du FC Porto il y a quelques semaines. Feyenoord devrait donc se montrer encore plus généreux sur l'indemnité pour espérer le recruter, pour un joueur évalué à 800.000 € seulement sur le site de référence Transfermarkt.



