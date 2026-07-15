Encore plus loin : l'ex-Rouche Senna Miangue quitte la Hongrie pour un défi exotique

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Encore plus loin : l'ex-Rouche Senna Miangue quitte la Hongrie pour un défi exotique
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Après une saison en Hongrie, au ETO FC, l'ancien grand espoir du football belge Senna Miangue continue sa dégringolade. L'ex-Rouche a signé... au Kazakhstan, pour l'Aktobe FC.

Ses années à l'Inter Milan, lors desquelles Senna Miangue était vu comme le futur des Diables Rouges à son poste, semblent loin derrière lui. Le défenseur belge, qui évoluait cette saison au Györi ETO FC, quitte la Hongrie pour un défi encore plus exotique.

Fraîchement couronné d'un titre de champion de Hongrie, Miangue s'est en effet engagé en faveur de l'Aktobe FC, actuel 7e du championnat du Kazakhstan (et 5e la saison passée). Avec l'ETO, Miangue n'était pas un titulaire régulier, n'ayant disputé que 12 matchs depuis sa signature en octobre dernier.

Un grand espoir qui n'a jamais vraiment percé 

À l'âge de 29 ans, Senna Miangue connaît un parcours mouvementé depuis ses débuts si prometteurs à l'Inter Milan. Après avoir disputé 5 matchs pour les Nerazzurri, l'ex-international espoirs belge est passé par Cagliari avant d'être prêté au Standard et à l'AS Eupen, sans grand succès.

Son prêt au Cercle de Bruges sera plus convaincant et en 2022, Miangue s'engage à titre définitif  chez les Groen & Zwart, où il va finir par disputer 80 matchs toutes compétitions confondues. Toute sa carrière, cependant, le défenseur souffrira de blessures récurrentes qui l'empêcheront d'exprimer son plein potentiel.


Cette nouvelle aventure exotique à l'Aktobe FC n'est donc que le dernier développement d'une carrière frustrante pour un grand talent comme Senna Miangue qui, avant même la trentaine, semble déjà sur la pente descendante. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Györi ETO
Senna Miangue

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Miangue - Meunier - Matthys

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Miangue - Meunier - Matthys

15:20
Encore plus percutant que Rafiki Saïd ? Pourquoi le Standard voulait absolument Salieu Drammeh

Encore plus percutant que Rafiki Saïd ? Pourquoi le Standard voulait absolument Salieu Drammeh

14:40
Rudi Garcia a-t-il commis une grosse erreur avec Courtois ? Un membre de son staff surprend !

Rudi Garcia a-t-il commis une grosse erreur avec Courtois ? Un membre de son staff surprend !

15:45
LIVE Coupe du monde 15/7 : un sélectionneur de plus s'en va après la Coupe du Monde

LIVE Coupe du monde 15/7 : un sélectionneur de plus s'en va après la Coupe du Monde

14:56
C'est officiel : Thomas Meunier va découvrir la Premier League et rejoint plusieurs "belgicains"

C'est officiel : Thomas Meunier va découvrir la Premier League et rejoint plusieurs "belgicains"

14:20
Un monument pourrait disparaître : le Bordeaux de Gérard Lopez est au bord du gouffre

Un monument pourrait disparaître : le Bordeaux de Gérard Lopez est au bord du gouffre

14:00
Le cousin d'un Diable Rouge s'engage à l'Olympic Charleroi

Le cousin d'un Diable Rouge s'engage à l'Olympic Charleroi

13:30
Clin d'oeil contre Charleroi : un honneur que Théo Leoni n'avait encore jamais connu avec Anderlecht

Clin d'oeil contre Charleroi : un honneur que Théo Leoni n'avait encore jamais connu avec Anderlecht

13:00
Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht rebondit en Suède

Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht rebondit en Suède

12:30
De la D1 Amateurs à la Ligue des Champions : ces Belgicains peuvent entrer l'histoire par la grande porte

De la D1 Amateurs à la Ligue des Champions : ces Belgicains peuvent entrer l'histoire par la grande porte

11:30
🎥 Quels débuts ! Mathis Servais frappe fort pour son premier but avec Millwall

🎥 Quels débuts ! Mathis Servais frappe fort pour son premier but avec Millwall

12:00
Officiel : la Pro League va adopter une innovation arbitrale du Mondial dès cette saison

Officiel : la Pro League va adopter une innovation arbitrale du Mondial dès cette saison

11:00
4
C'est signé ! Charleroi attire un jeune talent de l'AS Monaco

C'est signé ! Charleroi attire un jeune talent de l'AS Monaco

10:19
2
Quel sang-froid ! Un ancien de Charleroi offre la qualification sur le fil à son équipe en Ligue des Champions

Quel sang-froid ! Un ancien de Charleroi offre la qualification sur le fil à son équipe en Ligue des Champions

09:30
Officiel : le cousin de Lucas Stassin quitte l'Union Saint-Gilloise pour l'Olympic Charleroi

Officiel : le cousin de Lucas Stassin quitte l'Union Saint-Gilloise pour l'Olympic Charleroi

10:00
Un transfert à six millions : le Club de Bruges officialise sa troisième arrivée de l'été

Un transfert à six millions : le Club de Bruges officialise sa troisième arrivée de l'été

08:56
2
"On ne les avait pas vus trop beaux mais ils ont fini bien moches" : la presse française sans pitié

"On ne les avait pas vus trop beaux mais ils ont fini bien moches" : la presse française sans pitié

08:30
3
"Ce vaurien ne pose la question que pour ça" : moment de tension autour...de Kevin De Bruyne à Naples

"Ce vaurien ne pose la question que pour ça" : moment de tension autour...de Kevin De Bruyne à Naples

08:00
"L'arbitre avait-il le niveau ?" : Didier Deschamps fulmine après France - Espagne, De la Fuente lui répond

"L'arbitre avait-il le niveau ?" : Didier Deschamps fulmine après France - Espagne, De la Fuente lui répond

07:30
1
Le retour de Wouter Vandenhaute dans le football belge se précise

Le retour de Wouter Vandenhaute dans le football belge se précise

07:00
Tout ce qu’il faut savoir sur Yann Sommer : l’arrêt qui a fait le tour du monde, une légende en Suisse

Tout ce qu’il faut savoir sur Yann Sommer : l’arrêt qui a fait le tour du monde, une légende en Suisse

06:00
Un ancien talent du Standard passe un beau cap dans sa carrière

Un ancien talent du Standard passe un beau cap dans sa carrière

21:20
L'Espagne éteint une France méconnaissable et file en finale de la Coupe du Monde

L'Espagne éteint une France méconnaissable et file en finale de la Coupe du Monde

22:59
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/07: Pavlovic - Skoras - Tielemans

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/07: Pavlovic - Skoras - Tielemans

21:40
Prêté avec succès, un Mauve ne fait plus partie des plans d'Anderlecht pour cette saison

Prêté avec succès, un Mauve ne fait plus partie des plans d'Anderlecht pour cette saison

22:00
La RAAL laisse filer un grand talent, qui signe son premier contrat pro à l'étranger

La RAAL laisse filer un grand talent, qui signe son premier contrat pro à l'étranger

21:40
2
L'affaire Balogun n'est pas terminée : une plainte a été déposée auprès d'un prestigieux comité

L'affaire Balogun n'est pas terminée : une plainte a été déposée auprès d'un prestigieux comité

21:00
Après Thorgan Hazard, un autre joueur de Pro League signe au Racing Lens

Après Thorgan Hazard, un autre joueur de Pro League signe au Racing Lens

20:40
OFFICIEL : Voici le nouvel entraîneur du KRC Genk

OFFICIEL : Voici le nouvel entraîneur du KRC Genk

19:48
OFFICIEL : Youri Tielemans tient son transfert de rêve dans la foulée de la Coupe du Monde 2026

OFFICIEL : Youri Tielemans tient son transfert de rêve dans la foulée de la Coupe du Monde 2026

20:03
Sa dernière chance ? Obbi Oularé retrouve un nouveau défi après un an et demi sans club

Sa dernière chance ? Obbi Oularé retrouve un nouveau défi après un an et demi sans club

19:30
Folarin Balogun s'exprime pour la première fois : "J'étais choqué, ce n'était pas un carton rouge"

Folarin Balogun s'exprime pour la première fois : "J'étais choqué, ce n'était pas un carton rouge"

19:00
Lommel pourrait encore se renforcer grâce à Manchester City : de nombreuses pépites sont attendues

Lommel pourrait encore se renforcer grâce à Manchester City : de nombreuses pépites sont attendues

18:00
Après Leandro Trossard, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre Besiktas

Après Leandro Trossard, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre Besiktas

18:30
"L’Espagne est favorite" : Didier Deschamps se méfie de la Roja et de Lamine Yamal

"L’Espagne est favorite" : Didier Deschamps se méfie de la Roja et de Lamine Yamal

17:30
OFFICIEL : le Sporting d’Anderlecht prolonge le contrat de l’une de ses pépites

OFFICIEL : le Sporting d’Anderlecht prolonge le contrat de l’une de ses pépites

17:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 07/08 KV Courtrai KV Courtrai
Charleroi Charleroi 08/08 OH Louvain OH Louvain
Standard Standard 08/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 09/08 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved