Encore plus loin : l'ex-Rouche Senna Miangue quitte la Hongrie pour un défi exotique

Après une saison en Hongrie, au ETO FC, l'ancien grand espoir du football belge Senna Miangue continue sa dégringolade. L'ex-Rouche a signé... au Kazakhstan, pour l'Aktobe FC.

Ses années à l'Inter Milan, lors desquelles Senna Miangue était vu comme le futur des Diables Rouges à son poste, semblent loin derrière lui. Le défenseur belge, qui évoluait cette saison au Györi ETO FC, quitte la Hongrie pour un défi encore plus exotique.

Fraîchement couronné d'un titre de champion de Hongrie, Miangue s'est en effet engagé en faveur de l'Aktobe FC, actuel 7e du championnat du Kazakhstan (et 5e la saison passée). Avec l'ETO, Miangue n'était pas un titulaire régulier, n'ayant disputé que 12 matchs depuis sa signature en octobre dernier.

Un grand espoir qui n'a jamais vraiment percé

À l'âge de 29 ans, Senna Miangue connaît un parcours mouvementé depuis ses débuts si prometteurs à l'Inter Milan. Après avoir disputé 5 matchs pour les Nerazzurri, l'ex-international espoirs belge est passé par Cagliari avant d'être prêté au Standard et à l'AS Eupen, sans grand succès.

Son prêt au Cercle de Bruges sera plus convaincant et en 2022, Miangue s'engage à titre définitif chez les Groen & Zwart, où il va finir par disputer 80 matchs toutes compétitions confondues. Toute sa carrière, cependant, le défenseur souffrira de blessures récurrentes qui l'empêcheront d'exprimer son plein potentiel.



Cette nouvelle aventure exotique à l'Aktobe FC n'est donc que le dernier développement d'une carrière frustrante pour un grand talent comme Senna Miangue qui, avant même la trentaine, semble déjà sur la pente descendante.