OFFICIEL : arrivé l’été dernier à Liège, un joueur du Standard retourne dans son ancien club

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : arrivé l’été dernier à Liège, un joueur du Standard retourne dans son ancien club
Photo: © photonews
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C'est officiel, Nayel Mehssatou quitte le Standard de Liège et fait son retour à Courtrai après seulement une saison en terre liégeoise. Les Kerels ont annoncé la nouvelle ce jeudi matin. Le joueur se montre évidemment ravi de revenir en terre courtraisienne.

Après une saison assez moyenne au Standard de Liège, Nayel Mehssatou a choisi de revenir "à la maison". "Le milieu de terrain polyvalent a lancé sa carrière professionnelle au KV Courtrai, où il a disputé plus de 100 matchs sous les couleurs rouge et blanche", souligne Courtrai dans un communiqué. "Grâce à son engagement, son abnégation et sa combativité, il est rapidement devenu l'un des chouchous des supporters. Lors de sa dernière saison au club, il a régulièrement porté le brassard de capitaine et a été élu Joueur de la saison par les fans."

"Avec son retour, le KV Courtrai récupère non seulement un joueur de qualité, mais aussi quelqu'un qui connaît parfaitement le club, la ville et ses supporters", ajoute la formation fraîchement promue en D1A.

La saison dernière, Nayel Mehssatou a porté les couleurs du Standard de Liège à 31 reprises. En fin de saison, il a peu été utilisé par Vincent Euvrard. Lors des Europe Play-offs, il est principalement resté sur le banc, avec de courtes apparitions en fin de match.

Les mots de Nayel Mehssatou et du directeur sportif

"Le KV Courtrai a toujours occupé une place particulière dans mon cœur", a réagi le joueur via le communiqué du KV Courtrai. "C'est ici que j'ai grandi en tant que joueur et que j'ai vécu des moments incroyables avec les supporters. J'ai hâte de porter à nouveau le maillot du KVK et de tout donner pour ce formidable club."


Le directeur sportif Nils Vanneste s'est montré ravi de son retour : "Nayel n'a plus vraiment besoin d'être présenté ici. Il connaît le club, sait ce que représente le KV Courtrai et l'a toujours démontré par le passé. Au-delà de ses qualités de footballeur, il apporte également du caractère, du leadership et un excellent état d'esprit. Nous sommes donc très heureux qu'il ait choisi de revenir au KV Courtrai."

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