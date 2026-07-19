Coup dur pour le Club de Bruges : une de ses cibles prioritaires lui tourne le dos

Yannik Engelhardt n'ira pas à Bruges. Le milieu de terrain allemand a officiellement signé avec le SC Fribourg. Celui qui évoluait à Côme a préféré un retour au pays plutôt qu'une nouvelle expérience à l'étranger du côté de la Venise du Nord.

Son arrivée à Fribourg était dans l'air depuis plusieurs jours. Le choix de Yannik Engelhardt était d'ailleurs connu de ses autres prétendants. Il oblige le Club de Bruges à se tourner vers d'autres pistes. Désormais, le transfert est officiellement bouclé.

Engelhardt officiellement transféré à Fribourg

Pour Yannik Engelhardt, cette décision représente une étape logique dans sa carrière. Le milieu de terrain disputait avec Côme sa première saison à l'étranger, mais il retrouve désormais la Bundesliga, un championnat où il a construit une grande partie de sa carrière.

En Allemagne, il a notamment évolué sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach, du Fortuna Düsseldorf et du Werder Brême. Le SC Fribourg n'est d'ailleurs pas un club inconnu pour lui : Engelhardt y avait déjà été prêté par le passé, même s'il n'avait alors joué qu'avec l'équipe réserve. Cette fois, son objectif sera de s'imposer directement avec l'équipe première.

Le Club de Bruges doit se focaliser sur d'autres pistes

Pour le Club de Bruges, ce transfert représente une nouvelle piste qui disparaît. Les "Blauw en Zwart" sont toujours à la recherche d'un renfort supplémentaire dans l'entrejeu, notamment après le départ d'Aleksandar Stankovic. Le milieu serbe est retourné à l'Inter Milan, laissant un vide dans l'effectif brugeois. Et il ne devrait pas être le seul à partir puisque Raphael Onyedika a toujours des envies d'ailleurs et reste courtisé.





Sur le papier, Engelhardt correspondait parfaitement au profil recherché par le club de la Venise du Nord. Milieu défensif de métier, âgé de 25 ans et déjà expérimenté dans plusieurs championnats, il possédait de nombreux atouts. Sa valeur marchande était estimée à 7 millions d'euros par Transfermarkt et il était encore lié à Côme jusqu'en juin 2027.

Malgré cela, l'Allemand a finalement privilégié un retour en Bundesliga. Pour un joueur allemand, une opportunité dans son championnat national est souvent difficile à refuser, surtout lorsqu'un club stable comme Fribourg manifeste un intérêt concret.

Le Club de Bruges doit donc désormais poursuivre ses recherches. Ce transfert manqué constitue un contretemps pour les dirigeants brugeois, alors que le chantier milieu de terrain devait être la priorité de l'été. Après les premiers signaux positifs autour d'Engelhardt, le dossier semblait être une piste réalisable, mais l'issue n'a finalement pas été celle espérée.