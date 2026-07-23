"On a envie de se montrer" : comment le Standard peut s'offrir un superbe coup de publicité contre la Juventus

Environ 15.000 supporters sont attendus dans les travées du stade Maurice Dufrasne pour la rencontre amicale opposant le Standard à la Juventus, ce samedi soir (20h00). Une belle affluence pour une répétition générale idéale, à deux semaines de la reprise du championnat.

Après trois victoires (Verlaine, Aubel, Francs Borains) et une défaite (Dunkerque) en match amical, le Standard entre dans le vif du sujet avec la réception de la Juventus, ce samedi à Sclessin.

La Juventus, grande répétition pour le Standard

Une rencontre de gala qui tombe deux semaines avant la réception du Cercle de Bruges lors de la première journée de Jupiler Pro League et qui permettra à Vincent Euvrard d'organiser une grande première répétition et un état des lieux plus avancé de ses troupes après le premier gros bloc de préparation, tandis que les remplaçants disputeront une rencontre raccourcie le lendemain matin face à Seraing.

"Cela devient évidemment plus sérieux, si proche du début du championnat. On a envie de se montrer, cette rencontre ne sera pas comme les autres rencontres amicales", nous a confirmé Bruny Nsimba, première recrue estivale des Rouches présentée devant la presse ce mercredi.

Après Norwich ou encore le Hertha Berlin ces dernières années, le Standard a donc décidé de monter de plusieurs crans pour son match de gala d'avant-saison et d'attirer à Sclessin une véritable pointure européenne, certes moins ronflante que dans ses heures de gloire, mais au nom toujours aussi prestigieux.

Près de 15.000 billets vendus, quelques centaines de supporters italiens

Le public de Sclessin a d'ailleurs répondu en nombre puisque près de 15.000 billets ont été vendus pour une rencontre qui sera pourtant diffusée sur DAZN et que ne suivront pas de nombreux pensionnaires habituels du stade Maurice Dufrasne, toujours en vacances. C'est plus que pour plusieurs matchs officiels des dernières saisons.





À noter que trois ou quatre centaines de supporters italiens devraient faire le déplacement, sans compter les groupes de supporters de la Juventus établis en Belgique, qui pourraient prendre place dans les travées locales.

Plusieurs médias italiens feront également le déplacement et donneront, par la force des choses, un certain coup de publicité au Matricule 16 dans la botte. Une affirmation qui sera encore plus vraie si le Standard parvenait à tenir la dragée haute à la Vieille Dame, comme quand il s'était imposé 3-2 en 2007 à Sclessin ou quand il avait partagé 1-1 à Marbella à l'hiver 2022. Il s'agissait, là aussi, de deux rencontres amicales.