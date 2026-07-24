Changement de plan à Bruges : la nouvelle cible prioritaire jugée trop chère par la direction

En quête de renforts alors qu'il pourrait encore se séparer de plusieurs titulaires, le Club de Bruges s'intéresserait à Peer Koopmeiners, mais ne souhaite pas payer le montant réclamé par l'AZ Alkmaar, compris entre douze et quatorze millions d'euros.

S'il débutera officiellement sa saison dans une semaine avec la Supercoupe de Belgique, le Club de Bruges est encore loin d'avoir bouclé son effectif de la saison 2026-2027 et devrait vivre une fin de mercato estival relativement agitée.

En effet, les dirigeants Blauw & Zwart ne veulent pas déforcer une équipe supposée à nouveau décrocher le sacre domestique la saison prochaine tout en réalisant une nouvelle belle campagne européenne, mais sont pourtant en train de vendre plusieurs joueurs importants.

Le départ de Christos Tzolis vers Arsenal est officiel, tandis que Raphael Onyedika semble également proche de la porte de sortie, que Nicolo Tresoldi a fait l'objet d'une offre de 35 millions d'euros et que Joël Ordonez demeure un profil largement scruté par les cadors européens.

Bruges veut Peer Koopmeiners, mais pas à ce prix

Le Club de Bruges pourrait donc recevoir d'énormes enveloppes, mais va devoir réinvestir pour garder un noyau compétitif. Un milieu de terrain est notamment recherché par le club de la Venise du Nord, qui pensait avoir trouvé la cible idéale.

Nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws faisaient en effet état d'un intérêt marqué pour Peer Koopmeiners, titulaire au sein du milieu de terrain de l'AZ Alkmaar. Cependant, le club néerlandais réclame une indemnité comprise entre douze et quatorze millions d'euros pour son titulaire et récent vainqueur de la Coupe des Pays-Bas : un montant jugé trop important pour la direction du Club de Bruges.





Le dossier a donc été mis en stand-by par les pensionnaires du Jan Breydelstadion, qui voudront faire baisser le prix pour passer à l'action. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Peer Koopmeiners susciterait également l'intérêt de Bologne et de Stuttgart, ce qui mettrait l'AZ dans une position de force.