Conseillé par un ancien du Standard et des Diables : les premiers mots de René Mitongo en Turquie

René Mitongo est arrivé en Turquie et sera officialisé comme nouvelle recrue de Trabzonspor dans les prochaines heures. Avant de signer, le désormais ex-avant-centre du Standard s'est entretenu avec un certain Luis Pedro Cavanda, passé par les deux clubs.

René Mitongo est arrivé en Turquie, où son transfert à Trabzonspor contre une indemnité de 2,5 millions d'euros et 20 % sur la plus-value de la prochaine revente sera officialisé dans les prochaines heures. Interrogé par plusieurs journalistes, il a livré ses premiers mots depuis son départ du Standard, et notamment sur sa future relation avec Paul Onuachu, l'attaquant nigérian passé par Genk qui occupe actuellement la place de titulaire et que connaît déjà bien René Mitongo.

"Je peux apprendre beaucoup de Paul. Quand j'étais à Genk, je l'ai vu beaucoup jouer et j'ai appris de son jeu. Il est vrai que nous avons quelque peu des profils similaires", a brièvement répondu l'avant-centre de 18 ans, amené à se livrer sur les contours de son arrivée à Trabzonspor.

"Quand j'ai entendu l'intérêt d'un club, je me suis renseigné et j'ai vu le nombre de jeunes joueurs qui sont venus ici, qui se sont développés et qui sont allés dans un autre grand club, et je veux faire la même chose. Oui, Felipe Augusto (arrivé du Cercle l'été dernier et déjà parti au Zenit Saint-Pétersbourg contre 20 millions d'euros) l'a fait."

Luis Pedro Cavanda a convaincu René Mitongo de signer à Trabzonspor

Il n'y a pas que là-dessus que René Mitongo s'est renseigné avant de s'engager en Turquie. Il a également consulté un ancien Diable Rouge (2 sélections) passé par le Standard et par Trabzonspor.

"J'ai parlé avec Luis Pedro Cavanda avant de venir ici, c'est le seul ancien joueur que je connaissais. Il m'a dit de bonnes choses de l'équipe." De quoi donner le dernier feu vert à René Mitongo, qui a donc repoussé l'intérêt de Côme, qui proposait de toute manière une plus faible indemnité au Standard, pour signer chez le récent troisième du championnat.



