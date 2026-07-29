Passé sept ans au Standard, ce défenseur relancé en D1B signe en France

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Passé sept ans au Standard, ce défenseur relancé en D1B signe en France
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Passé par le Standard entre 2013 et 2020, Jeovanni Dianganga vient de disputer quarante matchs en deux saisons sous les couleurs de Lokeren. À 26 ans, il quitte désormais la Belgique pour rejoindre Guingamp, en Ligue 2.

Défenseur central néerlando-belge, capable également d'évoluer au poste de médian défensif, et né à Rotterdam, Jeovanni Dianganga a fait toutes ses classes en Belgique. D'abord dans les petits clubs locaux du FCE Meetjesland et du KFAC Waarschoot, dans le nord du pays, puis à Lokeren.

Arrivé au sein de l'académie du Standard en 2013, alors qu'il avait 14 ans, Jeovanni Dianganga a gravi les échelons chez les Rouches, lui qui devenait par ailleurs international espoirs belge avec les U17.

Il n'a cependant jamais joué avec l'équipe première du Standard, club qu'il a dû quitter en 2020 alors qu'il évoluait chez les U21, pour se retrouver libre de tout contrat. Relancé deux ans plus tard par Lokeren-Temse en D2 VV, il a connu deux promotions successives jusqu'à découvrir le monde professionnel en Challenger Pro League.

Formé au Standard et relancé par Lokeren, Jeovanni Dianganga signe à Guingamp

Un championnat dans lequel il a pris part à quarante rencontres lors des deux dernières saisons, lui qui s'est imposé comme un défenseur fiable au Daknam. De quoi attirer Guingamp, en Ligue 2, qui l'a recruté cet été.

Pressentie depuis quelques jours, l'information est confirmée : Jeovanni Dianganga a signé un contrat de trois ans à l'EAG, qui débutera son championnat par une première affiche délicate sur la pelouse du FC Metz, le samedi 8 août. Une belle reconnaissance pour un joueur qui n'a pas eu le parcours le plus linéaire vers le haut niveau, et pour le club de Lokeren, qui avait très bien fait de lui offrir une chance durant l'été 2022.

"Je suis vraiment très heureux de rejoindre l’En Avant Guingamp. C’est une étape importante dans ma carrière et je tiens à remercier le président, le directeur sportif Jérémy Sorbon ainsi que le coach pour la confiance qu’ils m’ont accordée dès nos premiers échanges. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de découvrir les supporters et de mettre toutes mes qualités au service de l’équipe", a-t-il déclaré sur le site officiel du club français.

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